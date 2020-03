"En momento alguno he rehuido de los posibles errores cometidos": Urkullu responde a las familias de los trabajadores desaparecidos en Zaldibar

"En momento alguno he rehuido de los posibles errores cometidos ante un hecho sobrevenido y en la gestión del mismo pero he conocido y conozco, de primera mano, el compromiso de todas las personas representantes institucionales así como la voluntad, el esfuerzo y la tenacidad con la que se está trabajando sobre el terreno y fuera de él, sin escatimar medios, para lograr -¡ojalá que fuera cuanto antes!- la aparición de Alberto y Joaquín". Son las palabras que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha dedicado a los familiares de Joaquín y Alberto, los dos trabajadores que casi un mes después siguen en paradero desconocido tras el derrumbe del vertedero de Zaldibar el pasado 6 de febrero.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales Urkullu ha respondido a la carta que este martes hizo pública la familia de Joaquín, en la que lamentaban que las labores de búsqueda de los trabajadores han estado "totalmente descoordinadas desde arriba y han sido inadecuadas e insuficientes" y pedían que "no se escatime en medios" el rescate porque "puede y debe hacerse mucho más". Además, exigían que los políticos "se aparten y dejen hacer a los técnicos" y criticaban el papel del lehendakari: "¡Qué decir de las palabras del propio Lehendakari!. Llegamos a tener un atisbo de esperanza cuando pasamos del incalificable 'estar por estar' al 'tenéis barra libre'. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y aún nos faltaba 'el relato'. Sigue faltando, pero el de quienes han estado a pie de tragedia".

A lo que Urkullu ha respondido reiterando que el compromiso reflejado en las prioridades expuestas públicamente es el de continuar trabajando "al límite de la capacidad técnica y pericia de los profesionales, siempre velando por la seguridad de toda persona, así como por la menor incidencia posible para la población, primando la búsqueda de las dos personas desaparecidas y gestionando, para todo ello, los recursos aportados por el conjunto de la sociedad vasca".

"Siento si, en las dos ocasiones que hasta ahora he tenido de compartir con miembros familiares de Alberto y Joaquín, no he sido capaz de transmitirles mi cercanía a su dolor y mi compromiso personal diario para impulsar las labores de búsqueda, que es en lo que Instituciones, empresas y trabajadores están también honestamente comprometidos. Continuaré y continuaremos en ello", señala el mensaje del lehendakari.