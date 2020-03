La familia de uno de los desaparecidos en Zaldibar denuncia las descoordinadas labores de rescate: "Un mes después siguen enterrados entre basura"

Dentro de dos días se cumplirá un mes desde que Joaquín y Alberto desaparecieron entre escombros al derrumbarse la ladera del vertedero de Zaldibar el pasado 6 de febrero. Casi un mes después, la familia de Joaquín Beltrán ha denunciado que las labores de búsqueda de los trabajadores han estado "totalmente descoordinadas desde arriba y han sido inadecuadas e insuficientes".

En un comunicado hecho público la noche de este martes, los familiares de Joaquín han pedido que "no se escatime en medios" el rescate porque "puede y debe hacerse mucho más", y han solicitado que los políticos "se aparten y dejen hacer a los técnicos". Para ello, han exigido que un mando único sea el que gestione las labores de rescate:

"Queremos algo tan sencillo como que se articule un procedimiento que posibilite la actuación del Jefe de Emergencias como mando único efectivo de las tareas de rescate y que éste sea quien gestione la totalidad de efectivos, tanto públicos como privados involucrados en las labores, quien pueda decidir contar con quienes mejor conocen el terreno y con los profesionales adecuados y a quien se posibilite el acceso a la totalidad de la documentación precisa al respecto".

Las razones de esta petición surgen a raíz de que, según la opinión de esta familia, las labores de búsqueda han estado "totalmente descoordinadas desde arriba y han sido inadecuadas e insuficientes"."La realidad es que Alberto y Joaquín siguen enterrados entre basura. Al margen de las responsabilidades políticas y operativas a depurar en cuanto a la gestión y dirección de la crisis del Vertedero de Zaldibar, muchas y de gran envergadura, lo prioritario es encontrar a nuestros maridos, padres, hermanos, amigos, compañeros. Queremos que nos los devuelvan", ha instado. Y para ello, han exigido que "se coordinen adecuadamente las actuaciones precisas y que los políticos se aparten y dejen hacer a los técnicos".

"Solo así podremos pasar el duelo de su inmensa pérdida. No se nos puede negar. No se pueden parar las labores de búsqueda. No se puede 'hacer que se hace'", reza el comunicado.

"Bochornoso espectáculo"

Los allegados del trabajador del vertedero han agradecido "de corazón a todo el personal de emergencias, con Pedro Anitua a la cabeza; a los equipos de Bomberos; a la Ertzaintza, especialmente a los agentes y a los perros de la Unidad Canina; a los Forenses, dotados de una especial sensibilidad". Sin embargo, han criticado duramente el papel de los políticos responsables del "bochornoso espectáculo de las comparecencias, dimes y diretes, información y desinformación de los portavoces de los distintos partidos", así como del Gobierno vasco y en especial el papel del lehendakari, Iñigo Urkullu, que no acudió a la zona afectada hasta seis días después del suceso.

"¡Qué decir de las palabras de viceconsejeros y consejeros del Gobierno Vasco!. ¡Qué decir de las palabras del propio Lehendakari!. Llegamos a tener un atisbo de esperanza cuando pasamos del incalificable 'estar por estar' al 'tenéis barra libre'. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Y aún nos faltaba 'el relato'. Sigue faltando, pero el de quienes han estado a pie de tragedia".

Según denuncian a través del comunicado, "desde el minuto uno, la gestión de los 'comisarios políticos' del operativo de rescate desplegado ha sido un despropósito absoluto. Una puesta en escena vacía de contenido con la que cubrir las apariencias ante la inminencia del escenario electoral". "No vale la autocrítica si no se critica nada, si no se corrige nada".