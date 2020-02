Urkullu asegura que "está" en Zaldibar aunque no "físicamente" en respuesta a las críticas por su ausencia

El lehendakari, Iñigo Urkullu, no se siente interpelado "por las campañas que se hagan en Twitter" en torno a su papel al frente de la crisis por el desprendimiento de un vertedero en Zaldibar. Hasta este lunes, cuatro días después del accidente, Urkullu no se había pronunciado públicamente. Y tampoco ha visitado la zona. Ningún consejero había comparecido tampoco hasta este lunes, delegando la portavocía en los 'número dos' de Seguridad y Medio Ambiente. Visiblemente molesto, ha indicado que "está" en Zaldibar. "Estoy. No físicamente, pero estoy", ha contestado Urkullu a los periodistas, a los que ha garantizado que sigue "desde el primer minuto" la situación.

En una larga respuesta durante su comparecencia tras el anuncio del adelanto electoral, ha indicado que se enteró del suceso a los pocos minutos porque se encontraba reunido con la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, quien le dio cuenta de la alerta. Ha dicho que se "arbitraron" las primeras medidas en ese instante. "En todo momento he seguido puntualmente lo que estaba aconteciendo", ha indicado el lehendakari, quien ha considerado que una visita sólo de "escenificación" en un "accidente laboral" en una "empresa privada" en un "terreno privado" -hay dos personas sepultadas por el alud de residuos del vertedero- no es operativa. "No se trata de estar por estar. Se trata de que seamos operativos", ha apostillado.

Urkullu, que ha considerado como uno de los peores momentos de la legislatura que ahora acaba lo ocurrido en Zaldibar, ha indicado que la "prioridad" es la labor de búsqueda de los cuerpos de los trabajadores sepultados pero que también se está valorando la calidad del agua, la calidad del aire y otras aristas de la avalancha. Cuatro áreas están movilizadas: Seguridad, Medio Ambiente, Trabajo y Salud. Ha añadido que incluso "tres veces" por día el Gobierno ha estado en contacto con las familias. "¿Alguien puede pensar que yo no estoy al corriente de todo ello?", ha querido defenderse.

El lehendakari ha informado de que justo después de la rueda de prensa en que ha anunciado las elecciones vascas para el 5 de abril tenía otra reunión sobre Zaldibar. En la sede de Presidencia ha citado a los cuatro consejeros afectados -excepto la de Trabajo, María Jesús San José, de viaje en Madrid le han acompañado Estefanía Beltrán de Heredia, Iñaki Arriola y Nekane Murga-, a los cargos intermedios que han liderado la gestión del día a día del accidente, al diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, y a los alcaldes de Zaldibar, Eibar y Ermua, dos localidades muy cercanas.