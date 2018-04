IU denuncia el "continuo trato ventajoso" del Gobierno de Revilla al Racing

Izquierda Unida de Cantabria ha denunciado este lunes el "continuo trato ventajoso que el Gobierno de Miguel Ángel Revilla da al Racing en comparación con el resto de tejido empresarial y laboral de Cantabria". Así lo ha comunicado en una nota de prensa su coordinadora Leticia Martínez tras conocerse que el gobierno bipartito –PRC-PSOE- "sigue con la idea de regalar la marca Racing a la fundación y de reestructurar la deuda de la empresa a cambio de nada".

Para la líder de IU "existen demasiados puntos sin respuesta" a pesar de que su formación ya formuló públicamente en junio del pasado año varias de ellas, tras conocerse las intenciones "nada claras" del gobierno autonómico. Así, indicaba que el presidente debe explicar "cómo puede ser que la marca Racing, valorada por el propio Revilla hace una década en 22 millones de euros y de pertenencia pública, sea regalada ahora a una institución privada".

"Según conocemos el Racing se negó a pagar 500.000 euros para recuperar la marca y, el gobierno, ante la negativa de la empresa, se las pretende regalar sin ninguna contrapartida", recriminaba. Además, Martínez señalaba que en esta relación "se va más allá", porque la marca que va a ser regalada "va a ser usada por la empresa como aval para refinanciar su propia deuda con el Ejecutivo, que se eleva a casi 2 millones y medio de euros".

"La situación que dibuja Revilla es como si unos padres regalan un coche a su hijo para que éste lo use como aval para devolver un préstamo que el mismo hijo pidió a los mismo padres para comprar un coche anterior", ejemplificaba Martínez. "Una de dos, o la marca tiene un valor y el gobierno está regalando dinero público a una empresa privada, o la marca no vale nada y tendrá que explicar el Gobierno cómo la misma puede servir para avalar la refinanciación de la deuda a 10 años", cuestionaba la representante de IU.

Desde Izquierda Unida apuntan también a la negativa del anterior interventor, Gabriel Pérez, a firmar esta actuación y creen que el cese de este alto funcionario está motivado "porque al Ejecutivo no le venía bien que un trabajador se muestre independiente y ajeno a las presiones del Gobierno de turno".

Martínez recuerda que además de este hecho, el mismo interventor cesado es autor de informes críticos con la gestión de este Ejecutivo, "como son las irregularidades en la Sodercan de Salvador Blanco, amparadas por la mismísima vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, o el faraónico y desastroso proyecto del siglo en Comillas del propio presidente Miguel Ángel Revilla". Y advierten de que "esta petición que el Gobierno hace a sus funcionarios bordea la legalidad y tendrá que asumir las consecuencias de sus actos".

"Actualmente, el que siempre fue número dos de Revilla, Francisco Javier López Marcano, sigue bajo la sospecha judicial en una de las partes del caso Racing, a pesar de que Revilla ya le ha rehabilitado con una comida-homenaje", apostillaban. A este respecto, Martínez pregunta irónica si, por ejemplo, "veríamos normal que el Partido Popular homenajease a su portavoz en El Astillero, Carlos Cortina, al que la Fiscalía pide 10 años de inhabilitación y 100.000 euros de indemnización a las arcas públicas".

"Despolitizado e independiente"

Para la coordinadora autonómica de IU, el Racing ha de ser un club de fútbol "totalmente despolitizado e independiente" y que "debe competir en la categoría que pueda para que la afición, de la cual formo parte, pueda sentirse orgullosa". Martínez añade que el Gobierno aprovecha "el componente emocional que para muchos cántabros tiene el Racing para justificar cualquier inyección de dinero -en detrimento de otras necesidades- en una línea que se ha demostrado equivocada".

"No podemos defender para el Racing un trato de favor que cree agravios comparativos con el resto de empresas, particulares, asociaciones o autónomos que reciben una subvención del Gobierno de Cantabria", aseveraba. Para finalizar apunta que "el mayor empuje que se puede dar, no solo al Racing sino al resto de clubes deportivos de la comunidad, es el apoyo al deporte base, y "no patrocinios megalómanos sin ningún tipo de control público".