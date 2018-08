El año en blanco del concejal tránsfuga que sostiene al PP de Santander: ni una sola moción desde que dejó Ciudadanos

El legado de David González en el Ayuntamiento de Santander durante esta legislatura no pasará a la historia por su implicación o por su desempeño en la Corporación. El edil no adscrito, que fue cabeza de lista de Ciudadanos en las elecciones de 2015, abandonó el pasado verano la formación naranja, y si su trabajo hasta ese momento había destacado básicamente por hacer de muleta del PP, la labor del concejal tránsfuga que sostiene al equipo de Gobierno ha brillado por su ausencia desde ese momento: no ha presentado ni una moción al pleno en más de un año.

Los datos indican que su actividad tampoco era frenética en los meses previos a su salida de Ciudadanos, ya que su llegada al Consistorio sirvió principalmente para ejercer de socio en la sombra de un Partido Popular que perdió la mayoría tras más de dos décadas en un poder absoluto. Íñigo de la Serna primero y Gema Igual después contaron con su apoyo para ser investidos, a pesar de que nunca se hizo público qué tipo de acuerdo habían alcanzado o cuáles eran las exigencias o contrapartidas que hacían posible el pacto.

Las iniciativas que González ha presentado en el pleno a lo largo del último año tampoco despejan las dudas. Sobre todo por la ausencia de las mismas. Desde junio de 2017, cuando el edil tránsfuga dejó Ciudadanos envuelto en polémicas judiciales, no se ha debatido ni una sola propuesta o moción impulsada por él. Además de no intervenir en muchos de los plenos, o renunciar a su turno de palabra en la negociación de asuntos vitales para la ciudad como los presupuestos o las tasas municipales, el denominado 'concejal 14' del PP ha eludido esta responsabilidad como concejal.

En todo este tiempo se han celebrado en Santander cerca de una veintena de sesiones plenarias -entre plenos ordinarios y extraordinarios-, que no han contado con ninguna moción propia de David González. Su firma aparece únicamente rubricando un total de ocho mociones conjuntas, presentadas al pleno por la práctica totalidad de los grupos y concejales que integran la Corporación.

Así, el excandidato de Ciudadanos ha firmado, por ejemplo, mociones presentadas con motivo del Día del Cooperante, el Día Internacional de la Niña, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Día de Ciudades por la Vida y contra la Pena de Muerte o para la renovación del Sello de reconocimiento de Santander como Ciudad Amiga de la Infancia.

Además, González también se ha sumado junto al grueso de los grupos municipales a una moción que reclamaba que en los próximos ejercicios presupuestarios el Estado equipare salarialmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil con los cuerpos policiales autonómicos y locales, así como a sendas mociones para mostrar la solidaridad con los activistas saharauis del Gdeim Izik e instar al Gobierno de España a que exija una investigación independiente y para condenar la muerte de civiles en Gaza.