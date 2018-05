Ciudadanos apunta a un pacto privado entre el concejal tránsfuga David González y el PP en Santander

A muchos ciudadanos de Santander es probable que les haya pasado desapercibido, pero el PP perdió la mayoría en las elecciones municipales celebradas en 2015 y gobierna desde entonces en minoría. Es probable que haya pasado desapercibido porque el equipo de Gobierno que encabeza ahora Gema Igual y que lideró anteriormente Íñigo de la Serna no ha tenido problema alguno para sacar adelante sus propuestas gracias, siempre, al apoyo incondicional de David González.

El exconcejal de Ciudadanos -formación que abandonó el año pasado junto a la también edil Cora Vielva- vota por sistema en consonancia con el equipo de Gobierno, ya sea para subir los impuestos, para descartar una marcha atrás en el Metro-TUS o para defender los diques de La Magdalena, y lo hace siempre sin argumentación alguna.

Mudo en los debates plenarios, González se limita a levantar el brazo cuando lo hacen los concejales del PP. En estos tres años solo una vez ha discrepado en un tema de calado con los populares: fue en una moción presentada por PSOE y Santander Sí Puede para retirar la subvención municipal a las corridas de toros, una iniciativa que salió adelante pero que el equipo de Gobierno se ha saltado, nunca mejor dicho, 'a la torera'.

En declaraciones a El Diario Montañés, González ha roto su silencio casi sepulcral y ha asegurado que en 2015 Ciudadanos le obligó a suscribir un pacto para toda la legislatura con el PP y que lo mantiene ahora porque "los vecinos de Santander no tienen por qué sufrir mi marcha de Ciudadanos". Además, abre la posibilidad de concurrir en las próximas elecciones en las listas del PP, un extremo que la alcaldesa, Gema Igual, no ha negado.

El portavoz autonómico de Cs, Félix Álvarez, ha salido este lunes al paso de las manifestaciones de González y ha negado de manera "absolutamente tajante y contundente" que exista un pacto secreto entre Cs y el PP en el Ayuntamiento de Santander, recordando que lo único suscrito entre ambas formaciones "de manera pública" fue el decálogo de regeneración democrática que propició la investidura de De la Serna.

"Si hay algún tipo de contraprestación sería también totalmente particular y personal", ha indicado el diputado nacional, quien ha emplazado a David González a que explique "qué intereses particulares esconde ese supuesto pacto". "¿Podemos sospechar de que hay cosas oscuras? Los ciudadanos de Santander son inteligentes para sacar sus conclusiones", ha espetado Félix Álvarez.

Esta misma posibilidad ya la han dejado entrever en numerosas ocasiones el resto de partidos de la oposición, que no obstante no pueden aportar prueba alguna más que la evidente falta de criterio propio de González.

De igual modo, ha insistido en que "la existencia de un pacto secreto es en su génesis una auténtica estupidez", ya que "si no existen ni declaraciones públicas ni documentos" con las exigencias que se plantean para cerrar un acuerdo de estas características "no puedes reclamar nada si no se ha cumplido".

Álvarez también ha hecho autocrítica y ha reconocido que las actuaciones de González y Vielva cuando actuaban bajo las siglas de Cs "no fueron de oposición, sino más bien de sumisión y entrega absoluta" hacia De la Serna e Igual, si bien ha esgrimido que durante esa época -los dos primeros años de legislatura- "no había asuntos de calado" y ha afirmado que desde la dirección regional "peleaban" para que eso no sucediera.

Al mismo tiempo ha asegurado que el partido concede "autonomía" e "independencia" a sus concejales y ha apuntado que desde Ciudadanos asumen el error de haber colocado como cabeza de cartel a David González, al que Álvarez ha descrito como "un loro repetitivo del PP".

Por último, el máximo dirigente de Cs en Cantabria ha calificado de "hipócrita" que el portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Santander, José María Fuentes-Pila, pida que se haga público ese pacto cuando los regionalistas, junto a los socialistas en el Gobierno de la comunidad autónoma, han aprobado los Presupuestos Generales de Cantabria "apoyándose en el tránsfuga Carrancio". "Tener tránsfugas es una desgracia, pero aprovecharse de ellos es una vergüenza", ha recalcado.

"El peor equipo"

En la oposición, el portavoz municipal del PRC, José María Fuentes-Pila, ha exigido al exalcalde de la ciudad y actual ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que explique "ya" qué hay de cierto en el "pacto secreto" entre el partido de gobierno y Cs. Y es que, según el regionalista, si dicho acuerdo no fue entre formaciones sino entre personas, "De la Serna es la única persona con la que David González pudo haberlo cerrado y a quien le toca ahora dar la cara ante los santanderinos".

El portavoz del Grupo Municipal Regionalista considera que la "unión" de Cs y PP en Santander ha tenido ya para los santanderinos "dos claras consecuencias".

La primera, dice, que ambos partidos firmaron con "mucha parafernalia" un supuesto acuerdo de regeneración democrática "ya incumplido", puesto que su punto tercero recogía "textualmente" que se apartaría a cualquier cargo público que haya falsificado o engañado en relación a su currículum o cualificación académica y "Santander tiene hoy una alcaldesa que mintió durante catorce años en su currículo".

Y la segunda, asegura el regionalista, que David González actúa -ahora desde su condición de no adscrito y primero como edil de Cs- "como el concejal 14", es decir, "como uno más del PP", y su voto ha "impedido" la paralización del Metro-TUS, la retirada de los espigones de La Magdalena, que se depuren responsabilidades políticas por el derrumbe de la calle del Sol o que se estudie "de verdad" por qué se incendió el MAS, entre otras cuestiones.

Para el regionalista, "el actual es ya, sin duda, el peor equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander de las últimas décadas", y ahora resta por saber si es, además, "un equipo de Gobierno que dirige la ciudad en virtud de un acuerdo secreto firmado a espaldas de los santanderinos".