La oposición exige la reprobación de la alcaldesa y el cese del concejal de Movilidad por el fracaso del Metro-TUS

Tras la reciente "rectificación" del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander (PP) sobre su proyecto estrella de transporte para la ciudad siete meses después de su puesta en marcha, la oposición exige que se "asuman responsabilidades" porque "no puede salir gratis malgastar siete millones de dinero público".

"El tiempo nos ha dado la razón", han señalado este viernes los portavoces de PSOE, PRC, IU y Santander Sí Puede después de registrar una moción para que se debata en el pleno del próximo miércoles en la que exigen la reprobación de la alcaldesa, Gema Igual (PP) y el cese del concejal de Movilidad, José Ignacio Quirós, por el fracaso del Metro-TUS.

Para estos cuatro ediles, el cese es "un ejercicio de dignidad política" y aunque la moción no salga adelante -como suele ser habitual por el apoyo del concejal tránsfuga David González-, la alcaldesa "quedará retratada públicamente", según han subrayado.

"Durante estos meses hemos visto la soberbia y el desprecio del PP hacia la sana oposición y la queja política y ciudadana", ha criticado Pedro Casares (PSOE). "No le ha quedado más remedio que dar marcha atrás y reconocer por la vía de los hechos que el proyecto ha sido un fracaso" por lo que "en democracia no hay otra alternativa que asumir responsabilidades", ha sentenciado.

Para Fuentes-Pila (PRC) "rectificar es de sabios, pero a los 15 días, al mes o a los dos meses, no a los siete". "Lo que ha ocurrido es que el PP ha visto las orejas al lobo a ocho meses de las elecciones municipales", ha asegurado sobre esta decisión de volver en noviembre al sistema de transporte previo al 1 de febrero. "Esto ha podido con su soberbia y con el intento de mantener la mínima credibilidad que le queda al PP en el Ayuntamiento", ha recalcado.

Por su parte, Mantecón (Santander Sí Puede) ha cuestionado las declaraciones de la alcaldesa en las que afirmaba que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse". "Efectivamente, todo el mundo tiene derecho a equivocarse cuando nadie le ha advertido y cuando nadie le ha aconsejado", ha matizado, "pero anteriormente a la aprobación del proyecto, desde esta oposición, se le advirtió de que era una idea fallida de antemano, de que no era necesaria para nuestra ciudad y de que no iba a dar los rendimientos que ellos estaban avistando", ha argumentado el edil no adscrito.

Al mismo tiempo, Saro (IU) ha señalado que esta propuesta "intermedia entre los deseos de la ciudadanía, que han sido expresados de forma pública a través de movilizaciones, y el reproche que se hace por parte de los vecinos y usuarios del transporte público al equipo de Gobierno del PP".

En este sentido, los cuatro concejales han hecho hincapié en que esta decisión de la alcaldesa es "una victoria de los vecinos" y en denunciar el "desprecio y ninguneo" del Ayuntamiento hacia los mismos. "Han creado grupos paralelos para perjudicar el noble y leal ejercicio de oposición y crítica que han hecho muchos vecinos de Santander", ha lamentado Saro.

"Se ha hecho caso omiso a una gran mayoría de santanderinos que estaban sufriendo las consecuencias de este proyecto fallido y se les ha faltado al respeto con calificativos atentando contra su imagen y acusándoles de estar manipulados políticamente", ha remarcado Mantecón.

(Habrá ampliación)