Medio centenar de personas se concentran frente al Parlamento exigiendo "pensiones públicas dignas"

Medio centenar de personas se han concentrado este miércoles frente al Parlamento de Cantabria reclamando unas "pensiones públicas dignas". Concretamente, han exigido que se actualicen las pensiones acorde al IPC, y lo han hecho en esta jornada coincidiendo con la reunión del Pacto de Toledo prevista para este 12 de septiembre.

Sus portavoces han señalado que se volverán a concentrar en octubre para que en el debate de los presupuestos de Cantabria "se tengan en consideración las necesidades de los pensionistas cántabros", haciendo especial hincapié en las que son "inferiores a 700 euros". "Queremos que todos tengan garantizados servicios necesarios como luz, agua o teléfono", han reclamado.

Además, exigen que los pensionistas con retribuciones inferiores a 1080 euros tengan acceso libre a los servicios de transporte público. Y para todo ello, piden que se destinen "partidas presupuestarias concretas" y que los dirigentes políticos señalen "cuánto dinero se va a destinar para favorecer el ingreso en las residencias de ancianos para los que no tienen medios suficientes".

"No nos valen las palabras, no solamente hay que prometer en las elecciones, con los pensionistas se cumple y mientras no se cumpla volveremos a aquí", han sentenciado sus portavoces. Finalmente, también han clamado contra la aplicación de los Planes Europeos de Pensiones Individuales aprobados a principios de este mes de septiembre.