El Ayuntamiento mejorará la accesibilidad en el barrio San Pancracio

La alcaldesa, Gema Igual, y la concejala de Barrios y Participación Ciudadana, Carmen Ruiz, se han comprometido a abordar estas actuaciones durante una visita a la zona junto a representantes vecinales que les han trasladado diversas propuestas para la mejora del barrio.

El encuentro ha servido también para revisar el estado de los viales y para recoger las demandas planteadas por los vecinos en este ámbito, que serán ahora analizadas por los técnicos de cara a la elaboración de un proyecto de asfaltado en la zona, según informa en nota de prensa el Consistorio.

En la visita, en la que han participado técnicos de los talleres municipales, del servicio de limpieza y del de conservación y mantenimiento de viales, se ha tomado también nota de otras necesidades como intervenciones específicas de limpieza o pequeñas obras.

Asimismo, se ha informado a los vecinos del próximo inicio de los trabajos de remodelación integral de la pista deportiva del barrio, situada en la Bajada de la Calzada.

Las obras se enmarcan dentro del plan de mejora de pistas deportivas en los barrios, que ha sido adjudicado ya a la unión temporal de empresas (UTE) formada por SENOR y Contratas Iglesias y va a suponer la inversión de casi 1,2 millones de euros en actuaciones en 42 instalaciones repartidas por toda la ciudad.

La alcaldesa ha destacado la implicación de los representantes vecinales para contribuir con sus aportaciones a la mejora de los espacios públicos del barrio.

"Los comentarios, propuestas, sugerencias y demandas de los vecinos son los que nos ayudan a trabajar en la mejora permanente de los equipamientos y dotaciones en cada calle y en cada barrio de la ciudad", ha afirmado Igual.

Según ha señalado la alcaldesa, para el equipo de gobierno (PP) la atención a los barrios y la participación ciudadana "no es un eslogan o una frase hecha, es la práctica diaria y cotidiana". "No entendemos otra forma de gestionar y de hacer ciudad que no sea con los ciudadanos", ha apuntado.

Por eso, ha refrendado la voluntad de seguir trabajando "con las puertas abiertas a los vecinos, en contacto directo y permanente con ellos, escuchándoles siempre y tratando de atender y dar pronta respuesta a todas aquellas demandas justas y asumibles que plantean".