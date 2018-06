Igual ve "oportunista" el nombramiento de Zuloaga y cree que es para hacerle "conocido" y sacar "rédito electoral"

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ve "realmente oportunista" el nombramiento del líder del PSOE de Cantabria y candidato socialista a la Presidencia de la comunidad en 2019, Pablo Zuloaga, como delegado del Gobierno, cargo con el que busca "hacerse conocido en la región" y sacar "rédito electoral" en las elecciones autonómicas.

Pese a ello, le ha deseado al hasta ahora alcalde de Santa Cruz de Bezana --cargo que tendrá que dejar-- que "lo haga lo mejor posible" en su nuevo puesto y le ha pedido que "defienda" los "intereses" de los santanderinos y, en general, de los cántabros y los "muchos proyectos" del Estadi que hay en marcha en la ciudad y en la comunidad y que tienen que realizarse.

"Para ejecutar todos y cada uno con los que ya contamos (los proyectos) encontrará la mano tendida del Ayuntamiento de Santander", ha dicho.

A preguntas de los medios de comunicación durante una visita al centro cívico Callealtero de Santander, Igual ha opinado que en este nombramiento ha "primado" la proximidad de las elecciones frente a lo que necesitan los cántabros y los santanderinos.

"A mí los nombramientos me gustaría que se hagan con responsabilidad y con coherencia. A mí me gustaría que los nombramientos pudiesen dar esa estabilidad que el país necesita y si ya vamos a quitar a un alcalde para poner un delegado del Gobierno pero solo por un año y para que los ultimos cuatro meses de ese año tenga que hacer campaña y menos de delegado del Goierno y luego tenga que dejar de ser delegado por si sale o no sale en las elecciones... pues no es lo que creo que los santandrinos y los cántabros necesitamos", ha aseverado.

Igual ha realizado estas declaraciones, cuestionada por los medios de comunicación, tras presentar en el 'Callealtero' las actividades de los centros cívicos para este verano.