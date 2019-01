Los trabajadores de Parques y Jardines llevarán sus protestas a lugares emblemáticos de la ciudad

La plantilla de Parques y Jardines de Santander se concentrarán todos los miércoles en los "parques más emblemáticos de la ciudad", comenzando el 23 de enero en Las Llamas, para que los ciudadanos conozcan "de primera mano" la "problemática" derivada del proceso abierto para adjudicar el servicio y la repercusión que puede tener para la "calidad" del mismo y para la ciudadanía.

Así lo ha anunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del comité de empresa del servicio, Óscar González, durante una concentración celebrada este viernes frente al Consistorio, en la que ha señalado que los trabajadores siguen con "la misma preocupación" en relación a la futura resolución del proceso de adjudicación, respecto a que, por el momento, no hay "ninguna" novedad.

El presidente del comité de empresa ya advirtió con anterioridad que si el Ayuntamiento adjudica el servicio a la UTE integrada por las empresas IMESAPI y las cántabras La Encina y Copsesa --cuya oferta, con una rebaja del 17% del canon, fue la mejor valorada-- podría "repercutir", no solo en la estabilidad del empleo y los derechos laborales de los trabajadores, sino también en la calidad del servicio.

De hecho, en anteriores concentraciones, avisó que estarían en riesgo "entre un 10 y un 15 por ciento" de los puestos de trabajo, es decir unos 20 o 30 del total de 200.

Ha explicado que se está "a la espera" de conocer si la Intervención del Ayuntamiento da "el OK" al estudio de estabilidad económica entregado por la UTE --el cual no conoce el comité-- y que se está estudiando, como paso previo a que la Mesa de Contratación realice un propuesta de adjudicación, que, según ha dicho, "a día de hoy todavía no la hay".

El presidente del comité ha opinado que, "por una parte, está bien" que la Intervención "se tome su tiempo" a la hora de analizar este documento porque --dice-- "no hay que hacer una cosa, así a la ligera" ya que repercute en el servicio y en las condiciones laborales y en la estabilidad del empleo de la plantilla.

Respecto a las integrantes de la UTE IMESAPI-LA Encina y Copsesa, González ha aludido a los "problemas económicos y laborales" de las dos últimas empresas, de Cantabria, que gestionan el servicio en otros lugares de la comunidad, y también del riesgo de que la primera, que es más grande, acabe "huyendo", como, según ha dicho, ha ocurrido en La Coruña.

Los trabajadores del servicio seguirán con sus concentraciones, que hasta ahora eran el Consistorio pero que ahora se llevarán también los miércoles a los principales parques de la ciudad, para que "se sigan teniendo en cuenta los derechos laborales" de la plantilla y reivindicar "un servicio público, de calidad".

Respecto a la concentración del miércoles en Las Llamas, que será de 10.00 a 11.00 horas-- González ha señalado que, además, se realizará "algún acto simbólico" para expresar la preocupación de los trabajadores porque haya un Servicio de Parques y Jardines "de calidad".