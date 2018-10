Representantes de CC.OO de personal forestal niegan "acercamiento" en conflicto con el Gobierno e irán a la Inspección

Representantes sindicales de CC.OO del personal forestal del Gobierno de Cantabria han negado un "acercamiento" con el Ejecutivo en su conflicto por la falta de efectivos de agentes del medio natural y de las cuadrillas forestales y de medios técnicos para la extinción de incendios forestales y este viernes, 19 de octubre, se verán en la Inspección de Trabajo para abordar supuesta "negligencia" en relación a los uniformes de los efectivos, los denominados 'EPI'.

Así, en declaraciones a los medios de comunicación durante la concentración que este jueves han hecho frente a la sede del Gobierno, han señalado que los efectivos están apagando los incendios con ropa "caducada" y que "arde sola". "Como alguien se queme en un incendio está claro que acudiremos a la Fiscalía", han vuelto a advertir.

También han dado a conocer que durante los días 11, 12 y 13 de octubre se produjeron 38 incendios y hubo dos accidentes laborales, algo que aún no se les ha notificado por parte del Gobierno.

Así lo ha asegurado, el secretario general de la Sección Sindical de CCOO en el Gobierno de Cantabria, Javier González, ha desmentido el "acercamiento" del que habló hace unos días el consejero de Medio Rural, Jesús Oria (PRC), quien explicó que el Ejecutivo había confirmado a este sindicato que el Gobierno cumplirá con las contrataciones comprometidas para 2018 y 2019 en las plantillas forestales.

"Lo que ha habido es lo de siempre, palabras, y nosotros lo que queremos ya son hechos", ha advertido González, que ha reconocido que hubo un reunión entre la Consejería de Medio Rural y los representantes sindicales.

Sin embargo, han asegurado que continuarán movilizándose, e incluso de una forma más "contundente".

Según ha explicado González, además de la de este jueves, hay previstas protestas para los días 25 de octubre y 8 de noviembre para reclamar más medios humanos y técnicos.

Además, tienen ya, según han señalado, autorización para convocar una huelga --para lo que aún no hay fecha ya que se está a la espera de cómo se desarrollen los acontecimientos-- y siguen planteándose acudir a manifestarse al Congreso del PRC ya que insisten en que el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, intervenga para solucionar el conflicto.

"Seguimos insistiendo en que queremos ver al presidente de Cantabria. Es el que tiene que arreglar los problemas en Cantabria, no fuera de Cantabria", ha dicho.

LA REUNIÓN EN LA INSPECCIÓN DE TRABAJO

Respecto a la reunión de este viernes en la Inspección de Trabajo, a la que acudirán, según lo previsto, representantes del sindicato y de la Consejería de Medio Rural, ha explicado que en ella se abordará la denuncia que han presentado por las supuestas deficiendas en los uniformes.

Así, ha advertido que la Inspección de Trabajo podría decretar que, ante estas supuestas deficiencias, podría plantear la paralización de todos los trabajos de extinción de incendio.

"Yo creo que no tiene otra fórmula", ha dicho el sindicalista, que ha insistido en que "lo que no podemos es, de acuerdo con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales es ir apagar un incendio sin tener los EPI para poder entrar a un fuego". "Y veremos a ver quién apaga los incendios en Cantabria. Si no los apagamos nosotros, no los puede apagar nadie y todo por una negligencia del propio Gobierno", ha añadido.

El sindicalista cree que, en la reunión de este viernes, la Consejería podría plantear ante la Inspección sus medidas para que los efectivos puedan tener los EPI de forma "inminente".

EL PROBLEMA EN LAS PLANTILLAS

Por otra parte, y respecto a la falta de personal para completar las plantillas y cumplir el acuerdo suscrito en 2016, el representante de CC.OO no se ha mostrado de acuerdo con las justificaciones dadas hace unos días por Oria, que afirmó que el Gobierno había encontrado un "problema" a la hora de incrementar la plantilla de agentes del medio natural por la escasez de aprobados en las últimas pruebas convocadas y por no tener una suficiente bolsa de interinos para cubrir las vacantes.

"No estoy de acuerdo", ha dicho González, que ha señalado que tendrá que preguntarse el Gobierno el porqué de que en la reciente oferta pública de empleo de técnicos auxiliares para el medio natural y quedaron solo siete. "La pregunta y la respuesta la tienen ellos", ha aseverado.

Además, ha asegurado que el Gobierno tiene otras bolsas alternativas para cubrir esas plazas o pueden crear y poner en marcha una bolsa extraordinaria. "Llevamos un año, una bolsa se crea en un mes", ha dicho el sindicalista, que cree que el Gobierno "no ha querido hacer nada".

El pasado 11 de octubre Oria garantizó que el Gobierno iba a cumplir "por encima de todo" el acuerdo de contratar entre 2018 y 2019 a 34 guardas del medio natural y 31 operarios de las cuadrillas forestales.

El consejero explicó que para realizar las contrataciones comprometidas para 2018 y 2019 para completar las plantillas de agentes del medio natural y de las cuadrillas forestales iban a ser necesarios unos 2 millones de euros.

Explicó que en el Presupuesto de Cantabria de 2019 se iba a proceder a incluir la dotación "suficiente" para proveer las plazas comprometidas para 2018 y 2019.

Ello, según dijo, se iba a hacer a través de la inclusión de una partida dentro de la propia Consejería de Medio Rural o con una dotación especial del Gobierno.

De hecho, Oria aseguró que algunas contrataciones se realizarán este mismo 2018, aunque el "grueso" serán en 2019.