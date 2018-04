Belako: aprender, disfrutar y triunfar

No se puede decir que Belako estén "de vuelta", porque en realidad nunca han parado desde que irrumpieran en el 2013 con su disco debut, Eurie. Sorprendiendo como pocos, han ganado adeptos a una velocidad de vértigo por su ya conocida fusión de estilos (punk, pop, electrónica…) pero, sobre todo, por sus potentes directos. Son actualmente unos fijos en los carteles de los festivales nacionales más importantes y también en la escena internacional, habiendo recorrido ya países como Rusia, Japón, Corea, Alemania, Inglaterra o Estados Unidos. Atrás dejaron ya etiquetas como la de "grupo revelación", y como formación en plena forma creativa que son, publican un disco muy elaborado y que ha supuesto "un gran aprendizaje", tal y como nos cuenta su batería Lander Zalakain.

Esas ganas de aprender y la búsqueda de un sonido auténticamente Belako han marcado la grabación de Render Me Numb, Trivial Violence, habiendo escogido el formato analógico (cinta) para grabar casi todas las canciones del mismo. "En estos años hemos aprendido mucho, sobre todo, como personas", comenta el Tolosarra. "Cuando ya llevas unos años tocando, te das cuenta de que no se trata solo de dominar el instrumento, debes intentar ser un músico completo y fuerte en muchos aspectos. Como grupo, grabar en analógico era una de las cosas que nos faltaba por probar y, con la ayuda de nuestro técnico Iñigo Irazoki, decidimos dar el paso. Al no poder añadir arreglos, como en digital, tomas conciencia de la importancia que tiene cada toma, y llegamos a usar hasta seis baterías y cinco guitarras diferentes para encontrar ese sonido con el que empezar grabar, ya que la primera toma debe ser buena". Por si el experimento supiera a poco, dos de los restantes temas los han grabado en casa (en formato digital) y pasando uno de ellos (‘Stumble II’) por el compresor de un móvil. Móvil usado, asimismo, para grabar íntegro ‘Strangers In a Box’. "Si casi toda la música se escucha desde el teléfono, ¿por qué no vamos a grabarla?"

La paleta de sonidos del disco es muy variada, pasando por potentes riffs de bajo y guitarra como los de ‘Two Faced Simulation’, teclados bailables o suaves melodías, pero siempre yendo de una forma muy natural de una a otra, uno de los aspectos más cuidados. "Las canciones son cada una de su madre, pero nos gustaron tal y como salieron desde el principio. Decidimos darle coherencia al disco introduciendo pequeñas pistas a modo de transición, ya sean comienzos, finales de canciones o cortes intermedios". Como bien dicen ellos mismos, es un disco que "no se compone de hits: es para escucharlo entero". En efecto, se disfruta mucho de un trabajo que propone un recorrido con un comienzo muy potente, despliega todos sus matices hacia la mitad y finaliza el viaje mezclando ritmos y sonidos que pueden incluso llegar a recordar, aunque las comparaciones sean odiosas, a The Strokes. Incluyen, como es habitual, un tema en euskera, ‘Hegodun Baleak II’, y la nueva versión más movida de ‘Something To Adore (Arinau)’.

Portada de 'Render Me Numb, Trivial Violence'

En esta ocasión, Belako viste su nuevo trabajo con una temática: la violencia. “No solo es violencia la que se aprecia explícitamente en ‘Over the Edge’ (“lo atare a una silla, le romperé las piernas”), también lo es la que no lo parece a primera vista pero que recibimos, por ejemplo, desde la televisión. Esa es la más peligrosa, ya que produce cero reacción en la gente”, explica Lander. Esa violencia a la que denominan “trivial” se ve reflejada, por ejemplo, en ‘Render Me Numb’, que da nombre al disco, y las referencias a ella son expuestas, a menudo, a modo de metáfora. El cuarteto busca con esto que sea la gente, al escuchar las canciones, la que tenga margen para la reflexión.

No es casual la elección de esta temática. Ellas mismas denunciaron hace cerca de un año vía Facebook los comentarios y actitudes que sufrían en ocasiones, sobre todo Lore y Cris, por periodistas o compañeros de profesión. “Es verdad que ahora se habla mucho más sobre esto, pero, a la hora de la verdad, el tema de la violencia machista está aún muy lejos de mejorar. El histórico 8 de marzo tocábamos en Murcia y, tras pensarlo, decidimos aprovechar el micro que teníamos a modo reivindicativo, aunque se pudiese considerar que estábamos trabajando. También participamos en las movilizaciones que se celebraron allí. Creemos que la carta que publicamos si tuvo cierto efecto dentro del mundo de la música independiente, pero aún leemos cosas que nos hacen ver por dónde cojea la sociedad”, nos comenta.

Fieles a sus raíces

Al ser preguntado sobre si han notado, ahora que ya no son unas jóvenes promesas, más exigencia sobre su nueva publicación, Zalakain cree que sí tienen cierta “responsabilidad”, al menos: “notamos que ahora sí que se nos pide algo, pero no es más presión de la que puede tener cualquiera en su trabajo”. “Aunque –continúa– los más exigentes somos nosotros mismos. Trabajamos para que la gente esté contenta, pero también para estarlo nosotros. Al final, si a la gente no le gusta lo que hacemos pero nosotros lo intentamos al máximo, seguiremos estando orgullosos; si es al revés, no nos llenará”.

En este aspecto, destaca que siguen siendo “gente normal” y subraya la gran importancia que tienen sus familias en su andadura como grupo: “Nos dejamos ayudar mucho por nuestros padres y madres. Habiendo empezado tan jóvenes, para nosotros ha sido vital que nos hayan apoyado tanto pero, además, enseñándonos a trabajar duro. Cuando llegas de un viaje tras estar tocando en un gran festival, a veces necesitas que alguien te ayude a mantener los pies en el suelo y recordarte que esto no siempre será así. Con su ayuda, creo que hemos aprendido a tener cierta madurez en los momentos buenos y malos”.

Siguiendo firmes a estas ideas, han autoproducido su último trabajo con su sello Belako records y la ayuda de El Segell del Primavera Sound y PIAS para su distribución. Además, han contado con gente cercana y amigas para crear la portada del mismo y grabar los videoclips. Al finalizar los conciertos, es habitual que sean ellos mismos quienes recogen el material e incluso han llegado a organizar sus propios bolos, como fue el caso del ofrecido hace unas semanas en el Palacio Euskalduna de Bilbao.

Reunion familiar del grupo, el pasado mes de agosto

Una gira de altura

Belako se encuentran actualmente presentando sus nuevos temas por todo el país, en una gira que tienen llena de fechas, de momento, hasta verano. No será fácil llegar al número de conciertos de la anterior, la cual Lander confiesa fue “la más grande” que han hecho hasta ahora. “Pasamos por una curiosa fase de experimentación en esa gira a finales de 2017 que nos llevó a muchos sitios y sirvió para ir probando temas del nuevo álbum mientras perfilábamos ideas. Tocamos en muchos sitios pequeños donde no nos conocían, y eso lo usamos para arriesgar más de lo normal, ya que no estas “obligado” a tocar tus hits, como nos ocurre aquí; es así como fuimos viendo que las nuevas canciones funcionaban. Ahora nos encontramos muy seguros con el repertorio, aunque seguimos cambiando el set-list cada noche”.

Para esta nueva etapa, el cuarteto ha decidido adoptar una formación más “clásica” en el escenario, con la batería detrás de Cris, que toma el centro del mismo para poder centrarse más en cantar, dejando el teclado en un segundo plano. “Veníamos colocándonos los cuatro en fila desde que empezamos, pero creemos que este cambio es lo adecuado ahora. Quizá para la próxima lo hagamos de otro modo”.

La gira tuvo hace pocos días su primera y accidentada parada internacional en el importante festival South By South West de Austin, Texas, donde, tras el concierto, sufrieron el robo de sus instrumentos y la documentación de Lander, imprescindibles, sobre todo la segunda, para viajar a México en pocos días. “Pusimos la denuncia de robo, pero digamos que la policía pasó un poco del tema lanzando la pelota a los agentes del aeropuerto de San Antonio, que en un principio no me dejaban subir al avión. Por suerte, quedó en algo anecdótico y pudimos usar instrumentos prestados para dar el concierto, que fue impresionante”, relata aliviado.

Uno de los platos fuertes para ellos llegará en el fin de semana que va del 29 de junio al 1 de julio, en el que tendrán el privilegio de tocar tres noches seguidas en Finsbury Park, Londres, en tres festivales distintos. Será acompañando, nada menos, que a Liam Gallagher, Iggy Pop, Queens Of The Stone Age o Two Door Cinema Club, entre otros. No es para menos la alegría con la que lo cuenta el batería: "¡Es un bombazo que aún nos tiene flipando! Todo empezó cuando Melvin Benn, director del FIB y de diferentes macrofestivales ingleses, nos dijo que le habíamos gustado mucho y que contaría con nosotros para algún concierto. Más tarde, declaró en rueda de prensa que el nuestro había sido el mejor concierto de la pasada edición. ¡Imagínate lo que supone eso, con todos los asistentes británicos que tiene el festival! Tras aquello, estuvimos en contacto con él y, tras encontrar representación en Inglaterra, de repente nos lo propusieron. Pensábamos que estaban de broma".

Más cerca de casa, pero no menos importante, será el concierto que ofrecerán el 16 de junio en el polideportivo Josean Gasca de Donostia, junto a Fermín Muguruza –Kortatu, Negu Gorriak– y su proyecto con The Suicide Of Western Culture, que estará también organizado por ellos mismos. Decidieron unir fuerzas ante la coincidencia de fecha y ciudad que les surgió con respectivos shows. Aunque confiesan "no tener nada que ver musicalmente" con el irundarra, son buenos amigos desde sus comienzos en la música. Explica Lander que el "gran escaparate" que les ofrecen los festivales les sirve para que se acerque más gente a las salas, y puedan montar conciertos como el último mencionado por su cuenta.