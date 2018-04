ETA reconoce en un comunicado el daño causado: "Lo sentimos de veras"

La organización terrorista ETA, que previsiblemente se disolverá durante la primera semana de mayo, ha remitido un comunicado en el que explica que "en estas décadas se ha padecido mucho" en el País Vasco, que la banda ha tenido "responsabilidad directa" en ese sufrimiento y que "nada de todo ello debió producirse jamás". " Somos conscientes de que en este largo periodo de lucha armada hemos provocado mucho dolor, incluidos muchos daños que no tienen solución. Queremos mostrar respeto a los muertos, los heridos y las víctimas que han causado las acciones de ETA, en la medida que han resultado damnificados por el conflicto. Lo sentimos de veras", abunda ETA en un comunicado remitido a los diarios 'Gara' y 'Berria' en el que no hace alusión a su anunciado final.

El comunicado sigue así: "A consecuencia de errores o de decisiones erróneas, ETA ha provocado también víctimas que no tenían una participación directa en el conflicto, tanto en Euskal Herria como fuera de ella. Sabemos que, obligados por las necesidades de todo tipo de la lucha armada, nuestra actuación ha perjudicado a ciudadanos y ciudadanas sin responsabilidad alguna. También hemos provocado graves daños que no tienen vuelta atrás. A estas personas y a sus familiares les pedimos perdón. Estas palabras no solucionarán lo sucedido, ni mitigarán tanto dolor. Lo decimos con respeto, sin querer provocar de nuevo aflicción alguna".

Y añade ETA: "Entendemos que muchos consideren y expresen que nuestra actuación ha sido inaceptable e injusta, y lo respetamos, pues a nadie se le puede forzar a decir lo que no piensa o siente. Para otros muchos también han sido totalmente injustas, pese a utilizar el disfraz de la ley, las acciones de las fuerzas del Estado y de las fuerzas autonomistas que han actuado conjuntamente, y tampoco esos ciudadanos y ciudadanas merecen ser humillados. De lo contrario, deberíamos interpretar que ha existido un daño justo que merece aplauso. ETA, en cambio, tiene otra posición: ojalá nada de eso hubiese ocurrido, ojalá la libertad y la paz hubiesen echado raíces en Euskal Herria hace mucho tiempo".

La organización terrorista, sin embargo, sitúa el origen del "conflicto" en el bombardeo de Gernika de 1937, por el cual la aviación alemana e italiana que apoyaba el golpe de Estado de Francisco Franco destruyó la villa vizcaína, símbolo de los fueros vascos. Su terrorismo -quiere hacer ver- sólo nació como respuesta a esa violencia. Así lo explica: " En estas décadas se ha padecido mucho en nuestro pueblo: muertos, heridos, torturados, secuestrados o personas que se han visto obligadas a huir al extranjero. Un sufrimiento desmedido. ETA reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa. De hecho, el sufrimiento imperaba antes de que naciera ETA, y ha continuado después de que ETA haya abandonado la lucha armada. Las generaciones posteriores al bombardeo de Gernika heredamos aquella violencia y aquel lamento, y nos corresponde a nosotros y nosotras que las generaciones venideras recojan otro futuro".

Al comunicado le acompaña una "nota explicativa". En ella, ETA señala que en el proceso de reflexión abierto entre los presos diseminados en cárceles de España y Francia -y que constituyen la única masa que soporta hoy a ETA- se ha planteado la necesidad de realizar una reflexión en estos términos. "En el marco de su proceso de debate, ETA ha decidido hacer pública una declaración sobre el daño causado. De hecho, en el transcurso de ese debate, la militancia de ETA ha considerado necesario mostrar empatía respecto al sufrimiento originado. Somos plenamente conscientes de que la sociedad vasca ni necesita ni quiere ejercicios de cinismo o hipocresía. Por ello, ETA ha intentado realizar su declaración desde la honestidad y el pleno respeto. Creemos sinceramente que la ciudadanía vasca anhela enraizar la convivencia, sin olvidar el pasado, pero sin hipotecar el futuro, con ganas de encarar los debates pendientes en condiciones democráticas y con respeto mutuo. No necesitamos, no deseamos un futuro sin pasado, pero tampoco un pasado sin futuro. Por desgracia, quienes tienen otros intereses políticos se empeñan en complicar la situación, hasta el punto de menospreciar o transformar todo avance. Con todo, ETA considera que hay que seguir adelante, y por eso ha llevado a cabo el debate sobre su ciclo histórico y por eso hace pública esta declaración sobre el daño causado".

ETA abunda que, en todo caso, la organización siempre ha asumido sus acciones con comunicados puntuales y que son otros, en referencia principalmente al Estado, los que no han asumido su responsabilidad en otras acciones violentas que pretenden poner en el mismo plano. La organización bajará la persiana, si se confirman las previsiones, con un largo historial de sangre a su espalda: más de 800 muertos -la mayoría en democracia- y miles de heridos, amenazados y secuestrados.