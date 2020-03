Euskadi registra 208 positivos en 24 horas, el peor día de la pandemia, tras el mensaje de "esperanza" de la consejera de Salud

De la "esperanza" a la "gravedad" en 24 horas. El 17 de marzo de 2020 es, hasta el momento, el peor día de la pandemia de coronavirus en Euskadi con Álava, una vez más, 'liderando' la estadística. La comunidad autónoma roza ya los 1.000 positivos (973), 208 más que en la anterior medición. Álava copa 545 de esos contagios de Covid-19, una tasa de 1,67 casos por cada 1.000 habitantes y sin conocer los sospechosos que esperan una prueba confinados en sus domicilios. Han fallecido cuatro personas más y son ya 40 los decesos totales desde que el 28 de febrero se conoció el 'caso cero' en Euskadi. En el otro plato de la balanza, hay que sumar cinco recuperaciones, para un total de 14.

Álava y singularmente Vitoria sigue siendo la zona más castigadas, con una incidencia en proporción a su población niveles de Lombardía o Wuhan y muy por encima de Madrid, por ejemplo. Suma ya 545 contagios, 71 en el último día, y los fallecidos son ya 27 en total. Al menos ocho eran internos de una residencia de ancianos, un brote del que Osakidetza sigue sin dar información concreta. "No podemos estar especificando cuántos hay en cada lugar", ha despejado el portavoz este miércoles del Departamento de Salud, el doctor Mikel Sánchez. Por el contrario, Álava ofrece un indicador de mejoría: caen las hospitalizaciones hasta 196, lo que rebaja un poco la presión asistencial sobre el hospital de referencia Txagorritxu.

Entretanto, la curva de contagios en Bizkaia sigue disparada, con 96 positivos, un tercio del total, en apenas 24 horas. Son 297 los enfermos de Covid-19 en tierras vizcaínas, de los que 118 están ingresados y ocho han fallecido ya. En el caso de Gipuzkoa, alcanza ya los 131 casos positivos, 41 más de los conocidos hasta la fecha. 39 personas están internas en los centros sanitarios y cinco han fallecido. Recuerda que puedes consultar todos los datos de la evolución de la pandemia en Euskadi con nuestros mapas y gráficos.

Sánchez, en rueda de prensa, no ha podido sino reconocer que los datos "siguen dando muestra de la gravedad y excepcionalidad de la situación", que "aún no ha alcanzado su pico de intensidad" en Euskadi. Contrasta esto con el mensaje de "esperanza" ofrecido este martes por la consejera de Salud, Nekane Murga, que aludió a una "estabilización" de los nuevos contagios. Lo hizo, además, en un día en que sólo se midieron los datos de 12 horas para solapar las estadísticas autonómicas con las del Ministerio de Sanidad y que no hubiera discrepancias.

Con todo, Euskadi insiste en que hay más casos detectados porque también se realizan más pruebas que la media. Desde hace varios días se utiliza como comparativa invariable que "en Europa" se realizan 350 test por cada millón de habitantes mientras que en la Sanidad vasca son más de 1.800.

Por otro lado, Osakidetza ha informado de que ha recibido 47.500 llamadas a su 900 20 30 50 desde el 26 de febrero al 16 de marzo. El 60% buscaba "información", por lo que se ha reforzado el "call center" con 42 personas, entre ellos estudiantes de último año de Enfermería, para discernir mejor y evitar las largas espera a los que presenten síntomas, unas demoras que se producían desde hace semanas. Con las novedades, el Gobierno asegura que "la cola en espera se ha reducido en torno al 40%".