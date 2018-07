Gobierno Vasco abre expediente disciplinario a un miembro del tribunal de OPE de Osakidetza

En declaraciones a los medios durante la presentación de las conclusiones del programa Mugiment en Vitoria, Darpón ha sido preguntado por las informaciones publicadas en prensa sobre la apertura de un expedietne al jefe de Pediatría del hospital Txagorritxu de Vitoria.

Según las informaciones publicadas, esta persona podría haber favorecido a los miembros de su servicio que se habían presentado a la OPE, al incluir en la parte práctica del examen un ejercicio fuera del temario que había sucedido en su servicio.

Darpón ha confirmado que se ha abierto un expediente disciplinario a un responsable de Álava, pero no ha querido dar detalles del mismo "hasta que no termine el expediente y se conozcan las conclusiones".

Preguntado sobre el hecho de que no se informara sobre la apertura de este expediente durante la comparecencia parlamentaria celebrada este pasado jueves para informar sobre las presuntas irregularidades en la OPE de Osakidetza, ha explicado que sí informó de la existencia de expedientes abiertos, pero no ofreció datos porque no se le solicitó por parte de los grupos parlamentarios. "El Departamento de Salud tiene intención de llegar hasta el final y, donde encontremos una ilegalidad, se tomarán las medidas", ha insistido.