Mendia avisa a Urkullu: la reforma estatutaria "sólo recoge las aspiraciones de una parte de la sociedad"

El Gobierno de Iñigo Urkullu es una coalición de PNV y PSE-EE. Los socialistas, de manera ordinaria, no ejercen de oposición en el Parlamento Vasco. Pero en materia de autogobierno ambos socios tienen libertad. Tan es así que la secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha articulado un discurso contundente contra el acuerdo de PNV y EH Bildu para reformar el Estatuto de 1979 y que el lehendakari pretende "ensanchar" sobre la base del reconocimiento de la nación vasca y su derecho a decidir durante su intervención en el pleno de política general que celebra este jueves la Cámara.

"De poco sirve invitar al acuerdo si hoy ya se da por cerrado un modelo. De poco sirve apelar a la pluralidad si el modelo que se ofrece recoge las aspiraciones de [solamente] una parte de la sociedad [...]. Debemos tener bien aprendido que los grandes acuerdos sólo se construyen desde el reconocimiento mutuo, desde la asunción de las diferencias, desde el respeto a la legalidad, desde los principios de libertad, igualdad, justicia y solidaridad", ha recalcado Mendia, mientras Urkullu, desde su escaño no ha parado de tomar notas con letra diminuta.

El PSE-EE, ha subrayado Mendia, participó en el Consejo General Vasco precursor de la autonomía y en el acuerdo estatutario de 1979. También ha recordado que "en 1936 el diputado [Indalecio] Prieto planteó al diputado [José Antonio] Aguirre la autonomía vasca a partir de la concordia y la transigencia". Y, apelando a ese espíritu, Mendia ha pedido al PNV "integrar esas distintas formas de sentirse vasco". "Como en el pasado [la reforma ha de ser] para nacionalistas y no nacionalistas, vengan de donde vengan y sientan como sientan. Creemos que es posible hacerlo", ha indicado Mendia, que ha citado varias veces el término "legalidad". "Y eso no se ha hecho", ha criticado sobre la propuesta que su socio ha cerrado con la izquierda abertzale. También ha advertido de que no se puede esperar que el Gobierno de España arregle "lo que aquí no se ha sabido encauzar".

Por lo demás, Mendia ha hecho una lectura de los hitos de los consejeros socialistas -que gestionan las áreas de Vivienda y Medio Ambiente, Turismo y Justicia y Trabajo- así como otras políticas sociales puestas en marcha desde el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Según la dirigente del PSE-EE, ésas son las "prioridades", en contraposición con el debate soberanista.