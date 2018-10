La Naval anuncia a los trabajadores del astillero un ERE de extinción para sus 180 trabajadores

La dirección del astillero La Naval y la adminstración concursal han comunicado este miércoles al comité de empresa que va a presentar "en las dos próximas semanas" un ERE de extinción para toda la plantilla, alrededor de 180 trabajadores. Estos son los empleos directos porque los puestos de trabajo inducidos por el astillero pueden rondar más de 4.000.

El administrador concursal y la dirección del astillero de Sestao habían convocado de urgencia a última hora de este martes a los representantes de los trabajadores "para analizar la situación del astillero", que está en concurso. En ese encuentro, les han informado de la intención de proceder a la extinción de todos los contratos.

Ahora, la dirección presentará las razones a los trabajadores y se abrirá un plazo de un mes para las negociaciones. Tras la liquidación podría aparecer un inversor, pero ya sin cargas laborales.

Ante al crisis que vive el astillero de Sestao, las miradas se han vuelto hacia las instituciones vascas en busca de alguna ayuda. Pero esa ayuda no vendrá en forma de rescate de ninguna manera. El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, lo dejó muy claro hace unos días. "El rescate está descartado".

El presidente del comité de empresa, Juanjo Llordén, ya adelantó hace unas semanas que al astillero le quedaba "un mes o mes y medio" de vida si la firma Van Oord no construya la draga 'Alexia' en el astillero, algo que no va a ser posible. Ahora, la solución pasa, según el comité de empresa, porque los gobiernos vasco y central rescaten al astillero. "Son los únicos que pueden sacar adelante a La Naval porque inversores ya hemos tenido y no han dado resultado. Francia ha nacionalizado un gran astillero y no ha pasado nada. ¿Por qué no puede pasar algo parecido aquí y que nos rescaten las administraciones?".