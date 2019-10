Osakidetza cierra el PAC de San Martín y mantiene un único punto de atención para urgencias menos graves en Vitoria

El Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ha decidido cerrar de manera definitiva el punto de atención continuada (PAC) de San Martín, uno de los dos operativos en Vitoria junto al de Olaguíbel. Según denuncian los sindicatos ESK y LAB, la medida fue anunciada en una reunión celebrada esta semana con directivos de la OSI Araba y viene forzada por la falta de personal para garantizar el servicio, ideado con el ánimo de descongestionar las Urgencias para pacientes con dolencias menores fuera de los horarios de consulta de los centros de salud.

El PAC de San Martín ya había estado cerrado en los meses de verano y no retomará la actividad el 5 de octubre, como había sido anunciado a los médicos. Según los sindicatos, Osakidetza expuso que no habían detectado un repunte global en los casos atendidos en las Urgencias del hospital más cercano, Txagorritxu, lo que les invitaba a mantener Olaguíbel, en el centro de la ciudad, como única alternativa para una población de unas 250.000 personas. ESK, sin embargo, manifiesta "enérgicamente" su "oposición" a la medida porque "la falta de personal no se soluciona recortado servicios" y entiende que las Urgencias de Txagorritxu sí se verán más afectadas cuando llegue el invierno y con él la época de mayor actividad de los PAC. LAB se muestra igualmente "totalmente en contra" porque interpreta que "al menos" tiene que haber dos PAC operativos "para facilitar el acceso de la población". Trabajadores añaden que no se están haciendo contrataciones suficientes para garantizar la calidad del servicio.

En julio, el director general de Osakidetza, Juan Diego, se felicitó por el buen funcionamiento de los PAC como alternativa a las Urgencias tradicionales. Estos centros ya atienden desde hace unos meses más del 50% de los casos, los menos graves, y en un 92% no necesitan derivarlos al hospital. "El número de urgencias atendidas en los PAC supera por primera vez a las atendidas en los servicios hospitalarios. Ello refleja un uso más adecuado de los PAC por parte de la ciudadanía", se felicitó en enero Diego. Es más, según manifestó en el 'Diario de Noticias de Álava' el exresponsable de los PAC, Guillermo Galdos, al menos un 25% de los casos que siguen llegando a los hospitales podrían ser atendidos de manera "más ágil" en los PAC.