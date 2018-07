PNV se muestra dispuesto a realizar cambios en las bases del nuevo Estatuto pero no renunciará al consenso con EH Bildu

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Ortuzar ha indicado que las bases que han acordado con EH Bildu han estado a "disposición y negociación" con el PSE-EE y Elkarrekin Podemos y, por tanto "son los que se han quedado fuera del acuerdo" los que tienen que explicar las razones para no haberse "movido".

Ortuzar cree que el PSE-EE se ha puesto "de perfil" probablemente porque el análisis político que hacía era que todo este debate se iba a dar con el PP en el Gobierno central, lo que iba a hacer "muy complicado la gestión posterior del acuerdo vasco". "Ahora el PSOE gobierna en Madrid y gobierna, no lo olvidemos, gracias a los votos del PNV también, algo de corresponsabilidad y alguna correspondencia debiera de haber por esa decisión y por ese riesgo que hemos asumido", ha añadido.

Ortuzar, que no cree que la líder del PSE-EE, Idoia Mendia, esté siendo "justa" en sus críticas al PNV, ha afirmado que el voto particular de los socialistas es "una sucesión inconexa de posicionamientos históricos que había ido haciendo", pero "no habido voluntad de negociación ni de acercamiento". En su opinión, a los socialistas "todo esto les ha pillado a contrapié y ahora están fuera de juego".

El líder del PNV, que considera que, por su parte, a Elkarrekin Podemos, le ha dado "vértigo" llegar a un acuerdo, ha afirmado que el que quiera negociar y acordar "va a tener oportunidad". En este sentido, ha señalado que están dispuesto a "hacer cambios y modificaciones" en las bases pactadas "en aras de los consensos" pero tendrán que ser "sobre la base de compromisos mayores que los que ahora hay". "Que nadie se piense que ahora se puede cambiar de acuerdo, de socio", ha indicado Ortuzar, que ha rechazado, por tanto, que vayan a renunciar al consenso alcanzado con EH Bildu.

