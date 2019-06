PNV afirma que el acuerdo en el Parlamento navarro es "importante", pero no "definitivo" para conformar un Gobierno

La Ejecutiva del PNV ha afirmado que el acuerdo alcanzado con PSN para la constitución de la Mesa del Parlamento de Navarra es "importante", pero no "definitivo" para conformar un Gobierno "de progreso" en la Comunidad Foral. Además, ha advertido de que lo ocurrido este miércoles en la Cámara navarra no puede interpretarse, "en absoluto", como un avance en el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, que "no cuenta" en estos momentos con sus seis votos.

Fuentes del EBB del PNV han explicado a Europa Press que el acuerdo para la constitución de la Mesa del Parlamento de Navarra, por el que el parlamentario de Geroa Bai y líder del NBB, Unai Hualde, ha sido designado presidente del Parlamento de la Comunidad Foral, "es un paso importante, pero no definitivo para la conformación de un Gobierno de progreso" en Navarra.

Los jeltzales consideran "necesario ahora abrir una fase de diálogo y de negociación que pueda desembocar en un acuerdo programático y en un acuerdo para la gobernabilidad". Para ello, confían en "la capacidad negociadora" de Geroa Bai y del Napar Buru Batzar (NBB), la dirección del PNV en Navarra, que, "como siempre, cuenta con autonomía y libertad plenas para fijar, en clave exclusivamente navarra, la posición" del partido.

PEDRO SÁNCHEZ

El PNV también ha asegurado que el acuerdo alcanzado sobre la Mesa de la Cámara de la Comunidad Foral, "en absoluto, puede interpretarse como un avance hacia el apoyo del PNV a Pedro Sánchez", cuando el aspirante del PSOE a la investidura como presidente del Gobierno "ni tan siquiera ha hablado aún" con la formación jeltzale.

En este sentido, ha subrayado que su posición "hoy es la misma que ayer, y es la misma que ya fijó" el portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Aitor Esteban, tras reunirse con el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, la pasada semana, es decir, que el Partido Socialista "no cuenta en este momento con los seis votos del PNV". "No ha habido en este tiempo ninguna novedad al respecto. Lo de hoy no computa a favor", ha precisado.

No obstante, ha puntualizado que "lo que sí es cierto es que el PSN y el PSOE han logrado hoy despejar del camino un obstáculo que habría dificultado y prácticamente imposibilitado cualquier acuerdo con el PNV en Madrid". "Un apoyo socialista, activo o pasivo, hoy a UPN en la constitución de la Mesa del Parlamento de Navarra habría sido definitivo y nefasto. Lo sabía el PSN y lo sabían en Ferraz", ha apuntado.

CONTACTOS ENTRE FERRAZ Y SABIN ETXEA

A preguntas de si han existido contactos entre Ferraz y Sabin Etxea sobre la conformación de la Mesa del Parlamento navarro, la formación jeltzale ha replicado que han sido "numerosos", y han mostrado su satisfacción por que "hayan contribuido a la resolución satisfactoria de un trámite tan relevante".

"El PNV es un actor político más en Navarra. Lleva haciendo política en Navarra desde hace más de 120 años, muchísimos más que UPN. El PNV no está en Navarra, sino que es Navarra, y es tan navarro como vizcaíno, guipuzcoano o alavés. Se presenta a las elecciones en Navarra y recibe el número de votos que navarros y navarras creen oportunos", ha concluido.