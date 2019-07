Pilar Garrido (Unidas Podemos) dice a Sánchez que "hay tiempo" para hablar y siguen con la "mano tendida"

La diputada de Unidos Podemos por Gipuzkoa Pilar Garrido ha trasladado al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que "hay tiempo" para hablar con Unidos Podemos, que mantiene "la mano tendida". La representante de Unidas Podemos ha afirmado que es de "sentido común" conformar un Gobierno de coalición y ha insistido en que "sí o sí tiene que estar en el consejo de ministros".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha afirmado que se han sentido sorprendidos por las declaraciones del presidente del Gobierno central en funciones, Pedro Sánchez, en las que anunciaba la ruptura de las negociaciones con Unidas Podemos, tanto por su contenido como por su tono.

Garrido ha indicado que Sánchez buscó "casi la excusa de la consulta como algo que ofende" cuando, según ha apuntado, días anteriores la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, o el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, trasladaron que "no pasaba nada" y que iban a seguir negociando.

"Llega el lunes y Sánchez pone el grito en el cielo, estamos un poco despistados, no sé si esto forma parte de esa partida de ajedrez aleatoria o que realmente quiere volver a intentar pactar con la derecha. Nosotros aquí estamos, con los equipos preparados para conformar ese Gobierno de coalición", ha apuntado.

La diputada de Unidas Podemos ha señalado que esa es la responsabilidad de su grupo y ha defendido la necesidad de articular un Gobierno progresista. "Tenemos ahora esa posibilidad y no vamos a dejar de pelearlo y de decir que es lo lógico, que es de sentido común, que es de sensatez sabiendo que vamos a conformar un Gobierno de coalición y hablar de medidas y de los equipos que van a defenderlas. Seguiremos ahí hasta cinco minutos antes de la votación", ha afirmado.

Pilar Garrido, que cree que se "juega más en los medios de comunicación" en lugar de sentarse en una mesa con "discreción", ha lamentado que Pedro Sánchez se ha "enrocado en no querer conformar un Gobierno de coalición no teniendo mayoría absoluta" y se esfuerza "en mirar a la derecha".

La diputada ha afirmado que no se trata de un "choque de liderazgos" o una cuestión de "puestos" sino que "detrás hay un modelo ideológico y un proyecto de país". "Nosotros queremos avanzar en recuperar derechos y parece que Pedro Sánchez, como le suele pasar, no tiene la valentía suficiente, hay muchas voces críticas poderosas que le vuelve a decir que Unidas Podemos no puede estar en el Gobierno y parece que hace más caso a estos poderes que a sus bases que ya le dijeron muy clarito: con Rivera no", ha añadido.

Pilar Garrido ha defendido que "sí o sí" Unidas Podemos tiene que estar en el consejo de ministros para garantizar las medidas que plantea su grupo porque en el programa del PSOE "han desaparecido esa medidas tan importantes para la ciudadanía, en general, y para la ciudadanía vasca en particular". "No se habla de control de alquileres, de derogar la reforma o los elementos más lesivos, desaparecen todos aquellos elementos que son urgentes y llama un poquito la atención", ha añadido.

La representante de Unidas Podemos ha manifestado que conformar un Gobierno de coalición "no es el máximo" es "de sentido común" cuando un partido político no tiene mayoría absoluta y ha recordado que es algo que se hace en Euskadi "desde hace décadas". "Jamás se le ocurriría al PNV sentarse con el PSE y decirle vamos a conformar un Gobierno que vamos a llamar de cooperación y te voy a dar la consejería de Vivienda, pero en lugar de ponerme a Iñaki Arriola, pon a este o aquel, eso realmente es una broma", ha dicho.

Garrido ha manifestado que esperan que Pedro Sánchez se siente a hablar y "se pueda tener un Gobierno en muy poquitos días". La diputada ha afirmado que quiere pensar que el PSOE no va a mantener hasta el final esta postura porque "la ciudadanía necesita tener un Gobierno y hay que aprobar medidas rápidamente".

"La ciudadanía no quiere votar, nosotros no queremos volver a esas elecciones generales y creemos que sería una gran irresponsabilidad que Pedro Sánchez nos abocara a esas elecciones. Al final el liderazgo es de Sánchez y del PSOE, por lo tanto, también la responsabilidad de llegar a ese acuerdo es del PSOE", ha manifestado.

Garrido espera que en julio haya un Gobierno de coalición pero, si Pedro Sánchez "se lo tiene que volver a pensar, mirar a la derecha para que le digan que no y luego volver a mirar a la izquierda", de cara a un nuevo intento de investidura en septiembre, sería "el mal menor". "Nosotros vamos a estar ahora esperando, también en septiembre volveremos a insistir en que España necesita un Gobierno progresista" para hablar de medidas sociales y de temas que interesan en Euskadi "como todo lo que tiene que ver con el Estado de las autonomías o con la inserción de Euskadi en el nuevo modelo de organización territorial".

La diputada de Unidas Podemos ha insistido en que espera que "no se vote" y cree que "hay tiempo" de que Sánchez se siente con su grupo y ha afirmado que han demostrado que son "socios fieles".

Sobre la postura de Unidas Podemos en la investidura en el supuesto de que no haya acuerdo, Garrido no se ha querido poner en ese escenario y ha insistido en que están "trabajando". "Y no hemos dejado de trabajar para intentar convencer a Sánchez, aunque ayer salió con esa intervención que fue poco afortunada, porque además era poco respetuosa, pero da igual, es lo menos importante, no vamos a sentirnos ofendidos, sino que vamos a seguir con la mano tendida para que no llegue esa situación en que tengamos que posicionarnos frente a ese Gobierno", ha añadido.

Por otra parte, preguntado por la opción de que en unas nuevas elecciones se pudiera presentar Iñigo Errejón con una formación similar a Más Madrid, ha indicado que no quiere "ni siquiera pensar que se va a volver a unas elecciones generales".

"La ciudadanía ha puesto encima de nosotros un quehacer, que es negociar y trabajar para sacar adelante un Gobierno progresista, en esto tenemos que estar en estos últimos días, no haciendo cábalas sobre si vamos a unas posibles elecciones qué vamos a sacar. A Unidas Podemos eso no es que no le importe, pero ahora no hay que estar en eso, hay que estar en poner todos los esfuerzos en convencer y sacar adelante ese gobierno de coalición", ha señalado.

En todo caso, ha indicado que si se presenta Errejón porque "desgraciadamente" hay una repetición electoral, "bienvenido" y se "confluirá si después se cree que los programas llegan a confluir". Garrido ha asegurado que se tiende hacia un sistema en el que "cada vez va a haber en juego más partidos" y, por eso, a su juicio, no tiene sentido conformar un Gobierno "monocolor" porque "tarde o temprano en el Estado español tienen que habituarse a eso que hacemos aquí, que es crear gobiernos de coalición".

CONSULTA

En relación a la iniciativa de Unidas Podemos de consultar a sus bases sobre sus preferencias de Gobierno y las críticas por parte de algunos miembros del partido, ha mostrado su respeto y ha indicado no es "una novedad" y cree que es "algo de agradecer" la iniciativa.

En el caso de que se llegue a un acuerdo PSOE y Unidas Podemos, ha señalado que serían precisas "otras alianzas" para sacar adelante la investidura y Pedro Sánchez "debería estar ahí, hablando con el PNV, con ERC, con EH Bildu, con todo aquel partido político que esté dispuesto a colaborar en sacar adelante este Gobierno de coalición".

Garrido ha indicado que Pedro Sánchez ha hablado "poquito" con Unidas Podemos y "no ha hablado prácticamente" con el resto de fuerzas políticas, cuando "ese debería ser su trabajo". "Y bienvenidos sean todos aquellos apoyos que vayan a fortalecer ese Gobierno progresistas", ha dicho.