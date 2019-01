Podemos ventila sus discrepancias en Álava delante de una juez

Su señoría ha advertido a las partes antes de que iniciaran su alegato de conclusiones: poco lo importaban las disquisiciones "políticas" o "personales", sólo las cuestiones jurídicas. Pero, inevitablemente, el juicio celebrado este jueves en Vitoria en torno a la expulsión de Podemos de cuatro de los ocho electos de las Juntas Generales de Álava ha constituido en el enésimo episodio de una crisis interna que estalló con toda crudeza en la votación de los presupuestos forales de 2016.

Resumidamente, los afectados -Koldo Martín, José Javier Bizarro, Daniel Trujillano y Juan José Celorio- votaron 'no' a los presupuestos propuestos aquel año por el Gobierno de Ramiro González, una coalición de PNV y PSE-EE. En paralelo, la nueva portavoz morada en el Parlamento foral, Arantxa Abecia, que había relevado a Martín en el cargo, negoció algunas partidas con el Ejecutivo y, de acuerdo con la dirección del partido en Euskadi, acordó que el partido se abstendría en las votaciones de las cuentas. Los cuatro críticos, alegando que el mandato de las bases era claramente contrario al acuerdo con nacionalistas y socialistas, se mantuvieron siempre en la negativa. En ese contexto político se sucedieron también declaraciones públicas y ruedas de prensa y afloraron viejas rencillas personales entre ambos bloques del grupo de las Juntas Generales.

El partido, a finales de 2016, incoó un expediente a los cuatro críticos por no acatar el mandato de votación, un proceso que acabó con su expulsión definitiva en el verano de 2017. En la actualidad, Martín, Bizarro, Trujillano y Celorio conforman el grupo Orain Araba de las Juntas Generales, que tiene tanto peso como el de Podemos (cuatro escaños). Según ha dicho la abogada de Podemos en el juicio, "ha quedado acreditado que los cuatro llevaron a cabo una desobediencia" porque "conocían" la "decisión del partido" en torno a los presupuestos y no la acataron. Además, ha denunciando que los críticos activaron "una campaña de desprestigio contra el partido".

A vueltas con Telegram

Por el contrario, los junteros de Orain Araba desean que se declare nula su expulsión. "Se ha interferido en su derecho constitucional a la participación en un partido", ha indicado su abogada sobre la votación presupuestaria de 2016. Y ha añadido que el mandato de la Ejecutiva vasca fue "chapucero" y adoptado por personas que no eran las competentes para ello. Concretamente, ha incidido en que muchas de las reuniones y resoluciones internas de Podemos se hacen por la aplicación de mensajería Telegram -"un órgano colegiado no es grupo de amigos del vino, estamos hablando de un partido político"- y que ello supone que es imposible "verificar" adecuadamente que quienes votan u opinan son realmente quienes están legitimados. "No se adoptó la decisión válidamente, no era vinculante y no era el sentir del partido.", ha incidido la letrada en su alegato final, defendiendo la decisión de sus defendidos de romper la disciplina de voto.

Eduardo Maura EFE

Los expulsados, que no han declarado aunque han seguido la vista sentados en la primera línea de las sillas de público del juzgado, han querido dejar claro a través de su defensora que el tribunal interno del partido que acordó su salida, la Comisión de Garantías Estatal, ni era competente -tenía que haberse ventilado el asunto en Euskadi- ni obró conforme a los reglamentos internos, "sin las mínimas exigencias del Estado de Derecho".

En esta confrontación de argumentos ha terciado la Fiscalía. Según el ministerio fiscal, Martín, Bizarro, Trujillano y Celorio no han de ser readmitidos en Podemos. "Cuando alguien se opone [a un mandato del partido], es razonable la expulsión", opina el ministerio fiscal.

"Lo sabían y desobedecieron"

Cuatro miembros de Podemos han comparecido como testigos en el juicio. El primero de ellos ha sido José Manuel Calvente, representante legal cuando se produjo esta crisis en Álava y que ha intervenido por videoconferencia. En segundo lugar ha hablado José Manuel San Juan, excoordinador en Álava y cercano a los expulsados, a favor de los cuales ha declarado.

Más políticas han sido las dos últimas declaraciones, de Elsa Pamparacuatro y Eduardo Maura, ahora diputado y antes también 'número dos' de Podemos en Euskadi. Ambos han coincidido en que el mandato del partido era claro y que Martín, Bizarro, Trujillano y Celorio lo conocían y que actuaron a sabiendas de lo que hacían. "Lo sabían. Se le comunicó a la portavoz y al resto. Incluso convocaron una rueda de prensa para protestar", ha recordado Maura, que ha justificado el expediente disciplinario porque "desobedecieron una orden crucial del partido y realizaron declaraciones públicas punibles". Pamparacuatro ha añadido que fue ella misma quien se dirigió a sus ahora excompañeros. Maura también ha detallado que las reuniones telemáticas son habituales, sobre todo para temas urgentes de calado. "Por ejemplo, si hay un golpe de Estado en Venezuela, no se puede convocar en 48 horas", ha ironizado el diputado sobre la crisis que vive el país americano.