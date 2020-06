Primer día en tres meses sin nuevos ingresos hospitalarios en Euskadi por coronavirus

En las últimas horas ninguna persona ha ingresado en los hospitales de Osakidetza por complicaciones derivadas de una infección provocada por el neovirus Sars-Cov-2. Es la primera vez en tres meses que ocurre algo así. Del jueves al viernes, las personas en planta han bajado de 224 a 205. Sin embargo, en el hospital de Cruces una persona sí que tuvo que ser trasladada a la UCI. En cuidados intensivos quedan 21 infectados, una cifra también a la baja. Los 226 hospitalizados son un 13,7% de las personas enfermas. Los considerados como recuperados o dados de alta, por el contrario, son 16.853. Se pueden consultar todos los datos en este enlace.

Según la última actualización de datos en Euskadi, son ya 1.564 los fallecidos totales durante la pandemia de coronavirus. Son tres las nuevas muertes registradas, aunque no tienen por qué ser exactamente de las últimas horas. Sí consta un deceso en un centro hospitalario de Gipuzkoa, según el informe diario de Osakidetza. A pesar de que las defunciones no se han detenido, el Ministerio de Sanidad, en cambio, no corrige desde hace días sus datos referidos a Euskadi, que se han quedado desactualizados en 1.424 casos.

Los positivos totales por COVID-19 diagnosticados son 20.056, muy lejos de los hasta 80.000 casos reales que ha podido haber según el estudio de seroprevalencia. En las últimas horas se han conocido cuatro nuevos contagios. Dos corresponden con pacientes alaveses (ambos en Vitoria) y dos a casos de Bilbao. Gipuzkoa lleva bastantes días a cero y, de hecho, en sus residencias solamente quedan seis personas con positivo y ningún anciano ya hospitalizado. El denominado R0 -casos derivados de un contagio- está en 0,76. Por debajo de 1 se entiende que la pandemia está en remisión. En cuanto a la tasa de incidencia acumulada -que mide el promedio de positivos en las últimas dos semanas en relación con la población- sigue en descenso y marca ya 3,88, muy lejos del pico de 299,31.