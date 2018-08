Urkullu marca perfil propio: "el consenso sobre autogobierno debe ir más allá de PNV y EH Bildu"

"Cada uno de nosotros", explicó el lehendakari, "tenemos nuestra opinión sobre lo que han hecho nuestros partidos en el Parlamento Vasco. Como lehendakari, me reitero en lo dicho, la posibilidad de que el acuerdo que resulte tenga recorrido institucional y sea lo más ancho posible, lo más consensuado posible, es la voluntad de este Gobierno de coalición PNV-PSE". Cuando Urkullu habla de "recorrido institucional" se refiere a que el texto que se defienda en el Congreso tenga posibilidades de salir adelante y no quedarse con un portazo porque resulta inasumible.



Sobre las declaraciones del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, quien sostiene que el PSE (socio del PNV en el Gobierno vasco) no suscribiría ningún acuerdo en torno al autogobierno si los vascos no renuncian al derecho a decidir, el lehendakari ha replicado que las "interpretaciones coyunturales" que pretenden "poner en un brete a un partido político" no corresponden con una "política constructiva".



"No hace falta destruir nada, no hace falta romper un gobierno de coalición si ese gobierno está funcionando de una forma perfecta", ha asegurado y ha recordado a EH Bildu que ha tenido "otras ocasiones" para "sumarse a una política de construcción de país", como cuando el PNV gobernó en solitario, y no lo ha hecho. "EH Bildu está en un proceso de aterrizaje en principios de realismo, pero necesita seguir en ese camino", ha concluido.

Calendario de transferencias

En paralelo a los trabajos de la ponencia de autogobierno, el ejecutivo autonómico mantiene su objetivo de "contar con un calendario concreto para el cumplimiento de las transferencias pendientes del Estatuto de Gernika".



Urkullu ha apelado al "diálogo y la colaboración" para avanzar en este terreno con el Gobierno de Pedro Sánchez, aunque ha admitido que está pendiente fijar un calendario que cumpla con el mandato del Parlamento Vasco, que resolvió otorgar un plazo de seis meses para concretar dicho calendario, un objetivo que ha dicho ver "factible" a corto plazo.



No obstante, ha admitido que se ha abierto una "nueva vía de relación con el Gobierno español", del que detecta una "nueva actitud" que ha permitido en los primeros cien días de gobierno de Sánchez "encauzar el traspaso de dos tramos de ferrocarril y desbloquear dos recursos ante el Tribunal Constitucional".