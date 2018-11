Comercio local, los superpoderes de las pequeñas cosas

El Departamento de Turismo, Comercio y Consumo ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y revalorización del comercio local. Con spots en TV, cuñas de radio, anuncios en prensa y digitales y exteriores a pie de calle en Euskadi, la campaña busca un doble objetivo: por un lado destacar la indispensable labor de estos comercios dinamizando nuestros pueblos y ciudades. Por otro lado, apelar a la responsabilidad de los consumidores en la construcción de la sociedad que queremos.

La campaña contó con un teaser inicial ' Tu ciudad te necesita' que constaba de una imagen recordando la llamada de batman pero que proyectaba una bolsa. El teaser se usó en redes Sociales y sirvió para vinilar algunos locales vacíos en Eibar, localidad donde se presentó la semana pasada. En la segunda fase que da comienzo hoy, 4 imágenes nos muestran la importancia de comprar local con el lema “Activa los superpoderes de las pequeñas cosas” y la imagen de superhéroes en objetos de consumo cotidiano como los de frutería, librería, moda y complementos o muebles y accesorios del hogar.

En la presentación Retortillo recordó que pese a haber sido uno de los sectores más castigados por la crisis y enfrentarse a oligopolios en desigualdad de oportunidades, “el comercio local no tiene que asustarse y tratar de competir en un campo ajeno. El comercio de proximidad tienen un espacio muy relevante que no debe perder porque aporta un valor que no ha conseguido el comercio únicamente electrónico”.

Ese valor es la relación con las personas, donde los vínculos se deben crear desde ambas partes. No solo el comerciante debe esforzarse en adaptarse e innovar. “Como consumidores tenemos la libertad y la responsabilidad de elegir cómo y dónde consumimos. Y al hacerlo, estamos decidiendo qué mundo queremos construir, en qué tipo de sociedad queremos vivir”.

Los superpoderes de las pequeñas cosas

La campaña pone en valor tanto al pequeño comercio como al ciudadano que compra, ya que solo con la unión de ambos van a ser capaces de activar los superpoderes de las pequeñas cosas en su entorno local. Es por ello, que sus acciones se convierten en grandes superpoderes, capaces de activar la vida, la sostenibilidad, el empleo, el bienestar, la innovación y la calidad de las calles y barrios, para conseguir que la suma de todos haga brillar la ciudad, barrio o pueblo.

Varios aspectos vertebran el concepto de esta campaña: