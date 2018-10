Tapia abandona una tensa reunión con el comité de La Naval

El comité de empresa de La Naval y la consejera de Desarrollo Económico del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, han mantenido hoy una tensa reunión en la que la consejera ha terminado levantándose de la mesa, mientras se apuran las negociaciones para intentar construir una draga en el astillero.

La Naval ya ha presentado el ERE de extinción para los 177 trabajadores de la plantilla, por lo que el proceso de cierre va siguiendo los pasos marcados en el plan de liquidación de la empresa. Mientras, se apuran las negociaciones con el armador holandés Van Oord para intentar que este decida terminar la draga "Alexia" en el astillero de Sestao y se busca un inversor privado que compre la firma.

En este ambiente, el comité y la consejera se han reunido en un edificio del Gobierno Vasco en Bilbao, con una concentración de trabajadores fuera que gritaba "Lehendakari, vete tú a Cádiz" (donde pueden ser trasladados trabajadores de La Naval si se reincorporaran a Navantia).

Tras media hora de tensa reunión, la consejera se ha levantado de la mesa y la ha dado por finalizada; según el secretario del comité, Juanjo Llordén, porque "se ha enfadado" al preguntarle cosas para las que no tenía respuesta.

"No me han hecho una pregunta, me han dicho que lo único que me interesa es tener el titular de que el astillero no se cierra, y ante esa situación me he levantado de la mesa porque eso no lo voy a admitir", ha señalado la consejera.

En declaraciones a los periodistas congregados a puertas de la sede del Gobierno Vasco, Tapia ha asegurado que "la situación es extremadamente difícil pero no imposible". "En este momento hay interés, además interés de inversores con unas garantías de seriedad y de funcionamiento a futuro que nos permiten decir que ese interés podría materializarse", ha anunciado.

Asimismo, ha indicado que el "objetivo número uno" es conseguir que la draga de Van Oord se concluya en La Naval y ha insistido en que una administración no puede hacerse con el 100% de las acciones del astillero, por lo que es "imprescindible" lograr un inversor.