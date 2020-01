Los contratos de Montai: trece claves y dos gráficos sobre las adjudicaciones de la Presidencia vasca a la empresa de un cargo del PNV

La vuelta de las vacaciones de Navidad en la política vasca ha estado marcada en Euskadi por la situación abierta en el Instituto de la Memoria (Gogora) en particular y en el Gobierno en general a raíz de las adjudicaciones de contratos al grupo Montai, dirigido por un cargo del PNV y en el que trabajan otros políticos 'jeltzales' en activo. Este periódico ha localizado casi 100 expedientes que suman más de 1,6 millones de euros en total, a lo que sumar lo de otras instituciones locales como Hondarribia (otros 2,3 millones al menos). Repasamos aquí en 13 preguntas y dos tablas los puntos clave de este caso.

1 - ¿Qué es el grupo Montai?

El grupo Montai lo conforman cuatro empresas: Montai Produkzioak –con más de 25 años de trayectoria-, Denok Zuzeneko Komunikazioa, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak. El administrador único de todas ellas es Aitor Elorza Gurrutxaga. Tiene tres sedes, en Asteasu, en Irún y en Vitoria desde fechas más recientes.

2 - ¿Qué relación tiene esta empresa con el PNV?

Aitor Elorza es un cualificado miembro del PNV de Gipuzkoa. Ha ocupado cargos públicos hasta 2019, fue candidato en las autonómicas de 2007 y es miembro de la asamblea nacional del partido. Hay más personas del partido trabajando en el grupo, como la esposa de Elorza, Maije Zelaia, que fue concejal en Donostia hasta las elecciones del pasado año y en la actualidad ocupa un escaño en las Juntas Generales de Gipuzkoa, el Parlamento foral. El responsable de administración, Boris Nogales, también fue juntero y concejal. En la sede de Álava trabajan dos políticos en activo, los junteros Roberto González Muro y Onintze Guerra. Otra persona de relevancia que pasó por el grupo fue Haritz Solupe, ahora asesor de en la Diputación guipuzcoana de Markel Olano. Asimismo, la hermana de Aitor Elorza, Idoia, es la responsable de Organización del PNV en ese territorio. Montai es la empresa que de manera habitual organiza todos los actos del PNV, incluidas las campañas electorales.

3 - ¿Qué es Gogora y qué ocurrió allí?

Gogora es la denominación del Instituto de la Memoria de Euskadi, que fue inaugurado el 10 de noviembre de 2015, Día de la Memoria. Su sede se halla en Bilbao y la directora es Aintzane Ezenarro, expolítica de Aralar que fue fichada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, para reforzar su área de Derechos Humanos. Gogora es un organismo dependiente directamente de la Presidencia vasca y abarca desde la Guerra Civil hasta ETA además del GAL o las víctimas de violencia policial ilícita. Su proyecto estrella en estos años ha sido la iniciativa Plaza de la Memoria, una carpa itinerante que ha recorrido 21 localidades vascas –y los campus universitarios- para dar a conocer el testimonio de todas las víctimas y la política de Derechos Humanos del Gobierno. El grupo Montai gestionó en régimen de exclusividad la carpa. De hecho, la única adjudicación que recayó en otra firma (QS) acabó con ésta renunciando y dando paso a Montai.

4 - ¿Cuánto costó la carpa y cómo se financió?

Este periódico ha podido localizar 22 expedientes de contratación de Gogora al grupo Montai, a los que se suman al menos ocho de los municipios que acogieron la muestra en 2016, el primero de su andadura. Ese año el proyecto se cofinanció entre el Gobierno vasco y las instituciones locales de turno. Vitoria –y la Diputación-, Bilbao, Donostia, Eibar, Arrasate y Durango también contrataron a las mercantiles de Elorza. Zarautz y Tolosa aún no han facilitado los datos. La suma total es de 785.150,51 euros. Gogora matiza que la ejecución real es menor, ya que algunos de los contratos dependían del volumen de exposiciones realizadas, pero nunca ha facilitado ese dato a este periódico. Hasta 2018, el Instituto de la Memoria no disponía de una mesa de contratación y que era la directora Ezenarro la que firmaba los expedientes éstos dependían de Presidencia.

5 - ¿Cómo se formalizaron los contratos?

25 de las 30 adjudicaciones se realizaron de manera directa, ‘a dedo’, como contratos menores. Aunque el servicio era previsible, hay indicios de que se fraccionaron los presupuestos de modo que se superase el tope legal para utilizar esa fórmula, 18.000 euros más IVA hasta que la ley se restringió en 2018. Los otros cinco casos son concursos, pero presentan algunas anomalías como la no elección de la opción más barata, un expediente con fechas y cuantías erróneas y, singularmente, que se presentan como competidoras empresas que en realidad son la misma, como Estali La Karpa y Montai.

6 - ¿Cuál es la especificidad de Estali La Karpa?

Estali La Karpa se creó justamente cuatro días antes de la inauguración de Gogora (6 y 10 de noviembre, respectivamente). Y cuando empezó a recibir el encargo de poner la carpa en las primeras ciudades ni tenía medios ni trabajadores. Nunca ha tenido más de dos empleados dados de alta. Pese a ello, tanto Gogora como los ayuntamientos que colaboraron en 2016 con Plaza de la Memoria la seleccionaron ‘a dedo’. En realidad, la carpa la instaló una empresa asociada de Asturias, Langreana de Carpas, del Grupo La Karpa. En los concursos se fijaba con claridad que la subcontratación estaba prohibida.

7 - ¿Qué arguyen los ayuntamientos?

De todos los que contrataron a Estali La Karpa a pesar de sus peculiaridades todos eran del PNV menos Eibar, en manos del PSE-EE. Este municipio indicó a este periódico que fue Gogora quien recomendó el nombre de la empresa de Elorza porque, aparentemente, era la única con capacidad técnica para esa carpa. El de Vitoria, en cambio, indica que la elección la hizo la institución municipal entre las “habituales” del sector. Ezenarro visitó varias localidades para presentar el proyecto y reunirse tanto con los alcaldes como con la oposición.

8 - ¿Ha recibido otros contratos el grupo Montai en el Gobierno vasco?

Sí. De hecho, en el propio Instituto de la Memoria tiene más adjudicaciones para otros eventos, incluida la propia inauguración. En total, quitando las del proyecto Plaza de la Memoria, el grupo Montai ha acumulado un mínimo de 65 contratos en las dos últimas legislaturas. Y el listado no es exhaustivo, ya que no todos están en el registro público del Gobierno. Faltan todas las encomiendas de sociedades públicas como Hazi o EiTB. El total alcanza los 899.039,73 euros adicionales a los de Gogora. El 79% procede de dos ventanillas, la Presidencia vasca (Lehendakaritza) y la Dirección de Juventud. Los últimos expedientes son de diciembre.

9 - ¿Hay alguna anomalía en esos contratos?

En esta larga lista se apreciando algunos detalles de interés. Como en el caso de Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa también obtuvo adjudicaciones a los pocos días de crearse. Sin tener trayectoria alguna, en apenas unas semanas Lehendakaritza le encomendó la preparación del acto de 100 días de Iñigo Urkullu en Ajuria Enea, en marzo de 2013. Y, en 2016, de nuevo Presidencia organizó un homenaje a las víctimas del franquismo en San Sebastián y se contrató el mismo día pero por separado la carpa, el montaje y el contenido del evento, de tal modo que ninguna de las tres partes pasó del tope legal para un contrato directo. Las adjudicatarias fueron, simultáneamente, Estali La Karpa, Montai y Denok.

10 - ¿Y Juventud? ¿Tiene alguna relación con el ‘caso De Miguel’?

El grupo Montai lleva años gestionando en régimen de exclusividad el programa de campos de trabajo en su parte de montaje. Ocurría también en la etapa de Xabier Sánchez Robles como director de Juventud. Sánchez Robles ha sido condenado a más de siete años de cárcel por corrupción al haber procurado contratos ‘a dedo’ a empresas de la trama controlada por Alfredo de Miguel, ex ‘número dos’ del PNV de Álava. El exdirector convocó al dueño de Montai como uno de sus testigos para defender que todas las adjudicaciones eran correctas. Durante estos años desde que estallara el ‘caso De Miguel’, Montai ha seguido colaborando con la única de esas firmas de la trama de corrupción que aún existe, Errexal (o Perexila Projetcs), una empresa que –según la sentencia del ‘caso De Miguel’- recaudó comisiones ilegales y recibió contratos irregulares. Uno de los empleados del grupo Montai, Roberto González Muro, trabajó también en Errexal. Por allí pasaron otros cargos del PNV como Iñaki San Juan, Josu Montés o Leire Orueta.

11 - ¿Y en el resto de instituciones?

Son muchos los ayuntamientos que han adjudicado contratos al grupo Montai. También la Diputación de Gipuzkoa. En Vitoria, por ejemplo, en 2019 ha empezado a recibir adjudicaciones para tras ganar un concurso de eventos deportivos pero también con contratos directos para la Final Four o incluso para una rueda de prensa. En Llodio, el nuevo alcalde –exdirector de Juventud- le encargó retirar una carpa fija que había en la localidad. Pero el foco principal de polémica es Hondarribia. Allí la interventora municipal ha alertado en numerosos informes de las adjudicaciones continuas e irregulares a estas cuatro firmas, que llevan diez años trabajando sin contrato. Los expedientes suman más de 2,3 millones de euros teniendo en cuenta las cuatro marcas del grupo. Allí gobierna el PNV con mayoría absoluta. El principal grupo opositor, Abotsanitz, ha alertado de estas anomalías una y otra vez e incluso ha puesto el foco en el festival de blues, donde se repiten algunos patrones que se dan en Gogora, como la presencia de los socios asturianos Langreana de Carpas.

Aintzane Ezenarro, directora del Instituto de la Memoria, y el lehendakari, Iñigo Urkullu, en la sede de Gogora en Bilbao IREKIA

12 - ¿Cómo ha reaccionado el Gobierno?

Ante las informaciones publicadas, el Gobierno ha comunicado que tenía ya encargado un informe de legalidad sobre los expedientes de Gogora y Presidencia. Lo hará la Oficina de Control Económico (OCE), un organismo dependiente de Hacienda. Se esperan las conclusiones para este mismo mes. El Instituto de la Memoria, eso sí, ya ha adelantado que no aprecia ilegalidades en su proceder. En su único acto público esta semana, Ezenarro ha preferido no referirse a este asunto, aunque sí ha mantenido reuniones con la oposición y con el PSE-EE, el socio del PNV en el Gobierno de coalición y que ha optado por no sumarse a las críticas. Además, la directora ha puesto el asunto en conocimiento de la Comisión de Ética de Euskadi.

13 - ¿Qué ha dicho la oposición?

EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP han coincidido en criticar lo ocurrido en torno al grupo Montai y se han preguntado si es “la punta del iceberg” después de que aún siga coleando la sentencia del ‘caso De Miguel’. Los tres grupos han adoptado ya numerosas iniciativas, si bien el Parlamento está parado en enero y se pospondrán hasta febrero. Ezenarro y el propio Urkullu tendrán que responder a preguntas en la Cámara y el Gobierno deberá entregar todos los expedientes de contratos del grupo Montai. EH Bildu, por ejemplo, ha incidido en el acto de víctimas del franquismo de Donostia y en el de 100 días de Urkullu en Ajuria Enea además de en Gogora. Elkarrekin Podemos, además, ha extendido esta petición a instituciones forales y locales y reclama también que Aitor Elorza acuda a la Cámara a dar explicaciones.