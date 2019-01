Investigan un posible incidente racista en un autobús urbano de Vitoria

La compañía municipal de autobuses de Vitoria (Tuvisa) está investigando las causas de "un altercado con posibles tintes racistas" que se ha viralizado a través de Instagram. En varias stories publicadas por @asmaatxo_ se puede ver la discusión entre una mujer negra y el chofer, quien la recrimina que todos lo días entre con el patinete desplegado en el autobús.

El conductor le pedía que lo cerrase antes de montarse para cumplir con la normativa. La mujer responde que cerrará el patín una vez ya están montados, y no antes de subir como pedía el conductor.

Durante la discusión la mujer asegura al conductor que su hija "tiene necesidades especiales" y que va a plegar el patinete después, a lo que el conductor responde que le da igual. La discusión aumenta de tono y el conductor le advierte de que no volverá a montarse en el vehículo sin el patinete plegado.

Para completar el cuadro, en el momento más acalorado de la discusión un pasajero insulta y amenaza gravemente a la mujer y a su hija: "Soy militar; llevo 20 años matando gente como tú". La autora del vídeo denuncia otras amenazas y comentarios despectivos hacia esta madre que no aparecen grabados.

Me entristecen estas situaciones. No hay argumentos para discriminar a las personas y menos desearles la muerte, no sabemos comunicarnos con respeto?