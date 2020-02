La interventora de Llodio emite un informe negativo al contrato de carpas del alcalde del PNV

La interventora municipal de Llodio, Laura Sánchez Ibáñez, ha emitido un informe de "reparo suspensivo" contra la propuesta del alcalde del PNV, Ander Añibarro, de abrir un concurso para la adquisición e instalación de una carpa para dinamizar el comercio local, para lo que está dispuesto a invertir 42.229 euros (IVA incluido). La alta funcionaria indica, entre otras cuestiones, que el expediente no contiene una valoración de las repercusiones y efectos del contrato, que el pliego de condiciones debe recoger un valor estimado del contrato y que, en general, Llodio no tiene un plan de contratación por lo que, desde luego, esta adjudicación no estaba reflejada en él. "Si bien existe una consignación presupuestaria suficiente para hacer frente al gasto objeto de este informe, la misma no [en mayúsculas y en negrita en el original] no se considera adecuada", concluye la interventora.

Presupuesto de Montai al Ayuntamiento de Llodio (julio de 2019) ELDIARIONORTE.ES

A pesar de ello, el Gobierno local del PNV ha decidido "proseguir con la tramitación del procedimiento" y levantar el reparo, una prerrogativa posible en la normativa vigente. De hecho, en la documentación presentada este jueves por el edil de Desarrollo Económico, se destaca el "informe favorable" de la secretaria municipal y simplemente se cita que se tiene "en cuenta" el "contenido" del dictamen de la interventora.

La instalación de carpas en Llodio ha sido polémica en los últimos días a la luz de los datos publicados por este periódico. El alcalde de la segunda localidad alavesa llegó al cargo en 2019 procedente de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco. Tanto en su anterior etapa como en la actual ha contratado de manera directa y en numerosas ocasiones a las empresas del grupo Montai para este tipo de servicios. Son cuatro firmas (Montai Produkzioak, Estali La Karpa, Denok Zuzeneko Komunikazioa y Kultur Kirol Zerbitzuak), están dedicadas a la organización de eventos y son propiedad de un cuadro del PNV guipuzcoano, Aitor Elorza. En ellas también trabajan otros cargos públicos en acto del partido, incluidos varios alaveses.

En solamente medio año en el cargo, Añibarro contrató en siete ocasiones, todas sin concurso, al grupo Montai. El coste total de los eventos supuso 36.855,39 euros. Con anterioridad, Juventud era otro organismo que adjudicaba contratos en repetidas ocasiones a estas firmas. En total, en el período 2014-2019, Montai recibió 377 contrataciones del Gobierno vasco, una cada semana. La primera de las adjudicaciones de Añibarro a Montai en Llodio se formalizó solamente cinco días después de su llegada a la Alcaldía. Se da la circunstancia de que Llodio ya disponía de una carpa fija, instalada en la anterior etapa de EH Bildu. El nuevo equipo decidió desmontarla -previo contrato al grupo Montai y alegando motivos de seguridad- y ahora se yergue en un polígono. Mientras se adquiere la nueva con el nuevo concurso, este grupo empresarial ha recibido varios encargos de alquiler de lonas.

Llodio pretende compensar el coste de la nueva carpa con una subvención del Gobierno vasco, en concreto del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo, que en el verano del pasado año puso en marcha el plan Hirigune de dinamización de entornos urbanos. Para ello, se ha elaborado una memoria explicativa que habla de que las actuaciones "se iniciarán en 2019", ya que se elaboró originalmente en octubre de ese año.

La memoria adjunta un presupuesto solicitado a Montai Produkzioak y que a su vez ofrece una carpa fabricada por la compañía castellana Moñita. Los datos de facturación, por cierto, no son de Montai Produkzioak, sino que están a nombre de Estali La Karpa. El encargado de realizar esa gestión con el Ayuntamiento de Llodio fue Roberto González Muro, miembro del PNV en las Juntas Generales de Álava y exportavoz en el Parlamento foral. De manera llamativa, Llodio hace suyo el diseño de la propuesta de Montai para solicitar la subvención al Gobierno vasco aunque el concurso para seleccionar a la empresa proveedora no se haya realizado. Los dibujos de la instalación "a instalar" y de la propuesta son idénticos.

Propuesta de carpa que quiere instalar el Ayuntamiento de Llodio (octubre de 2019) ELDIARIONORTE.ES

Llodio no es el único municipio en el que este tipo de contrataciones cuentan con informes de reparo. En Hondarribia, la interventora ha emitido decenas de advertencias al Gobierno local, también del PNV, por las adjudicaciones 'a dedo' al grupo Montai (y también a otros proveedores). En el caso de la localidad guipuzcoana, el grupo de Aitor Elorza lleva copando los contratos de eventos, fiestas, deportes y otras actividades culturales desde hace más de una década. Las cuatro firmas del grupo han facturado de esta manera más de 2,3 millones, sin contar los datos de 2019.

El asunto de las carpas y de los contratos a Montai llegará al pleno municipal del lunes. EH Bildu y la plataforma independiente Omnia han acordado elevar una moción para exigir que cualquier contrato de más de 1.000 euros, aunque sea directo, sea tramitado solicitando al menos tres presupuestos. "La forma de actuación del Ayuntamiento del PNV en Laudio con el grupo Montai es un claro ejemplo de gestión basado en el clientelismo y el amiguismo que pretendemos erradicar”, ha asegurado la portavoz de la coalición abertzale, Lamia Arcas.