"El 3 de marzo en Vitoria no tiene que olvidarse, sigue latente y todavía no se ha hecho justicia"

Durante unos meses del año pasado Vitoria volvió a marzo de 1976, una fecha que ha marcado la historia reciente de esta ciudad, con el rodaje de la película 'Vitoria, 3 de marzo' que se estrena este miércoles 26 de septiembre en el Festival de Cine de San Sebastián.

La película recrea los sucesos que tuvieron lugar en la capital alavesa durante una larga huelga en la que los trabajadores reclamaban unas condiciones laborales dignas y que acabó de forma trágica con la muerte de cinco obreros a manos de la Policía, y cientos de heridos tras el brutal desalojo de una asamblea de trabajadores en la iglesia San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga.

"Cuando estábamos en Vitoria con la preproducción, todo el mundo te decía: "yo ese día estaba no sé donde", todos recuerdan qué estaban haciendo el 3 de marzo, y todos te cuentan el silencio que había ese día en la ciudad", rememora Víctor Cabaco, director de la película que afronta su primer largometraje con la responsabilidad que supone enfrentarse a un suceso como el 3 de marzo, "que no debe olvidarse, sigue latente y del que todavía no se ha hecho justicia", afirma.

Antes del rodaje, el proyecto ha supuesto un largo proceso de documentación, "han sido años de muchas reuniones con gente que lo vivió, cantidad de libros, de documentación de la situación política de la época para reflejar la situación de aquel año", explica Cabaco.

Durante el rodaje, Vitoria echó la vista atrás y volvió a una época en la que la sociedad reclamaba cambios tras la muerte de Franco. La capital alavesa, una ciudad tranquila, estaba cambiando y miles de trabajadores salieron a la huelga para conseguir mejoras salariales.

"En Vitoria, el rodaje se ha vivido de una manera muy especial"

Para conseguir ese ambiente de lucha en las calles, los responsables de la película contaron con la implicación de gran parte de la ciudadanía. "El rodaje se ha vivido de una manera muy especial. Como la peli era de un presupuesto no muy amplio, pedimos voluntarios y en Vitoria cantidad de gente se animó a participar. Pedíamos que viniesen por la mañana o por la tarde para hacer de extras, y la colaboración ha sido espectacular, la gente venía vestida de su casa con sus propias ropas de los 70, ha sido increíble", destaca el director.

Extras durante el rodaje de 'Vitoria, 3 de marzo'

'Vitoria, 3 de marzo' recoge la tensión vivida durante esas jornadas a través de los ojos de Begoña -interpretada por Amaia Aberasturi-, una joven de clase media que vive en primera persona que sacudieron a toda una ciudad hace más de 42 años, pero que "todavía están en nuestra memoria", recalca Cabaco, cuyo objetivo "es que esta pequeña película haga pensar un poco, que emocione y que haga recordar aquellos hechos".

Vitoria acogerá el preestreno oficial de la película el próximo mes de febrero, que llegará a todos los cines el 1 de marzo.