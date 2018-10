La Sala Araba exhibe ‘Pinturas efímeras para la eternidad’, una muestra del alumnado de la UPV

La Sala Araba de la Fundación Vital acoge desde hoy una exposición colectiva de los alumnos y alumnas del master de Pintura de la UPV-EHU. Más de una veintena de piezas de diferentes técnicas y temáticas variadas con las que expresan su forma de sentir la pintura. Se podrá visitar hasta el 15 de noviembre.



Bajo el título ‘Pinturas efímeras para la eternidad’, los alumnos y alumnas del Máster de Pintura de la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU (promoción 2018-2019) presentan una selección de obras con las que expresan su forma de hacer y sentir la pintura. La muestra no responde a una temática concreta, sino que pretende sacar a la luz las diversas formas de entender el arte de un grupo de artistas en ciernes que sienten la pintura como vocación, y que aspiran a iniciar su andadura profesional en este apasionante mundo.



En la Sala Araba de la Fundación Vital se podrán encontrar veinticuatro piezas de diversas técnicas (óleo sobre varios soportes como tabla, lienzo, aluminio o papel; acrílico sobre lienzo, tabla, papel y plástico) y de una gran variedad de temáticas. Desde el paisaje sintético de Pedro Alonso a la abstracción geométrica de Endika Ruiz, pasando por el delicado realismo de Susana Diez, el realismo descarnado de Álvaro Diez o la potencia del retrato de Asier Martis. Destaca también el surrealismo un tanto delirante de Marta Ubierna, la calidad y sutileza de las serigrafías de Loli Martínez, la potencia onírica y enigmática de Jennifer Alvarado o la evanescente y mágica de Xabier Goikoetxea. Igualmente, se podrá disfrutar con la sutil mezcla de figuración y abstracción poética de Maider Santos, o la combinación de figuración expresionista con dosis de ironía de Iñaki Abalia. La muestra se completa con la explosión de color de la abstracción de Ane Campos, la abstracción colorista y matérica de Santiago Castro, y la experimentación gráfica de línea, superficies y manchas de color de Jon López-Aróstegui.



En ‘Pinturas efímeras para la eternidad’ el título trata de destacar la aparente contradicción entre lo efímero de una exposición, que no deja de ser una puerta abierta a una mirada, frente a la ambición de un arte que aspira a trascender y que late en el corazón de los propios creadores. El arte contemporáneo se caracteriza por la ausencia de movimientos claramente definidos. Ya no hay explosiones y rupturas como en la época de las vanguardias; ahora coexisten toda clase de estilos y temáticas, y esta exposición es una muy pequeña, pero real, prueba de ello.



‘Pinturas efímeras para la eternidad’ se podrá visitar en la Sala Araba de la Fundación Vital (La Paz 5, 1ª planta de Dendaraba) hasta el 15 de noviembre de lunes a sábado de 18:00 a 20:30 horas, y los domingos y festivos de 12 a 14 horas y de 18 a 20:30. La entrada es libre.