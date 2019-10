La exposición con hostias consagradas de Abel Azcona llega a Estrasburgo

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TJUE) ha admitido a trámite este martes una demanda de la Asociación Española de Abogados Cristianos contra España por "no cumplir cuatro artículos del Convenio Europeo de Derechos Humanos" en relación a la exposición que realizó en Pamplona en noviembre de 2015 el artista Abel Azcona, que escribió la palabra "PEDERASTIA" con 242 hostias consagradas que fue recogiendo en diversas eucaristías.

La Asociación Española de Abogados Cristianos se ha querellado contra España porque considera que el estado "ha vulnerado el artículo 6, que protege la tutela judicial efectiva; el artículo 8, que defiende el derecho a la vida privada; el artículo 9, que ampara la libertad religiosa; y el artículo 14, que acoge el derecho a la no discriminación".

El caso de Abel Azcona ha tenido un proceso judicial extenso. La Asociación de Abogados Cristianos ya presentó ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona una querella contra la exposición por considerarla "la mayor profanación de la historia de España". Sin embargo, el tribunal archivó la causa por considerar que no existió un delito de ofensa a los sentimientos religiosos porque la acción no se había realizado en un lugar de culto. La asociación recurrió la decisión ante la Audiencia de Navarra y ante el Tribunal Constitucional, y ambas instituciones volvieron a archivar la causa. La presidenta de la Asociación de Abogados Católicos, Polonia Castellanos, ha denunciado en varias ocasiones las "irregularidades" que considera que se han dado en el proceso judicial. Asegura que tras presentar la querella, "prácticamente no se llevó a cabo ninguna diligencia" y que el Tribunal Constitucional archivó la causa en "una resolución de tres líneas, carente de cualquier tipo de motivación y en contra de la tutela judicial efectiva".

Por ello, la asociación ha decidido acudir ante el Tribunal de Estrasburgo, que ha admitido a trámite la demanda. Además, ha interpuesto otra denuncia contra Abel Azcona ante la Fiscalía de Delitos de Odio por un tuit publicado el pasado 3 de octubre en el artista decía: "Se ha quedado una noche preciosa para quemar iglesias". Una expresión que para Polonia Castellanos manifiesta el ánimo de Azcona de "menospreciar y arremeter contra los católicos".