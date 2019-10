El Gobierno de Navarra no descarta recurrir la anulación de varios artículos del decreto foral del euskera

El portavoz del Gobierno de Navarra y vicepresidente, Javier Remírez, ha explicado este miércoles que el Ejecutivo foral está analizando "todos los escenarios posibles" tras conocer las tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) que anulan la valoración del euskera como mérito en los puestos de trabajo sin perfil obligatorio de las zonas mixtas y no vascófonas, además de los puestos de los servicios centrales de la Administración a los que se accede por concurso oposición.

Remírez ha explicado que estas sentencias dictadas "no cuestionan el conjunto del decreto foral de 2017" porque aunque las demandas "se han centrado en aspectos concretos -en preceptos concretos-, por tanto, no es una enmienda a la totalidad del propio decreto". Respecto a la política lingüística, el portavoz ha incidido en que estas resoluciones "entran a valorar lo que ha sido la práctica política lingüística no sólo del último gobierno, sino de gobiernos anteriores". Javier Remírez no ha querido valorar las sentencias argumentando que el Gobierno está "en el momento del análisis técnico y riguroso de las sentencias; en cuanto se desprendan las conclusiones de ese análisis, tomaremos las acciones concretas".

En cuanto a las consecuencias de dichas sentencias, el portavoz del Gobierno ha expuesto que "los escenarios pueden ser varios". Si la sentencia deviene firme -si pasan 30 días sin que se registre un recurso- podrían verse "afectadas algunas de las convocatorias" de concurso-oposición realizadas desde que el decreto foral del euskera entró en vigor (15 de noviembre de 2017). Una posibilidad de la que ya se han hecho eco varios sindicatos navarros. Además, ha confirmado que si la sentencia deviene firme, la población navarra se encontrará con la circunstancia de que idiomas como el alemán o el inglés tengan más valor que el euskera.

División en el Gobierno

El portavoz se ha referido a la divergencia de opiniones entre los socios del Ejecutivo foral respecto a las resoluciones del TSJN y ha asegurado que "la pluralidad del Gobierno es lo que le fortalece". Asimismo ha concluido que no es tarea del Gobierno "valorar la posición política de los portavoces de los grupos parlamentarios, incluidos aquellos que sustentan la acción de Gobierno".

El Gobierno no descarta plantear una reforma de la Ley Foral del Euskera -propuesta por EH Bildu- aunque siempre "dentro de unos parámetros de respeto a la realidad sociolingüística y la igualdad de oportunidades". Con este y otros fines, ha confirmado que los socios de Gobierno se reunirán en próximas fechas en una comisión de seguimiento del acuerdo programático, tal y como ha pedido Podemos-Ahal Dugu.

Este jueves Izquierda -Ezkerra ha registrado una pregunta oral en el pleno de control al Gobierno para conocer la valoración del Ejecutivo sobre la resolución del TSJN.