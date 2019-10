El PSN se desmarca de sus socios y apoya la tramitación de la ley contra la ikurriña de Navarra Suma

El Parlamento de Navarra ha aprobado en el pleno de este jueves la tramitación de la proposición de ley foral de Símbolos propuesta por Navarra Suma con los votos a favor del grupo proponente y del PSN, que se ha desmarcado así de sus socios de Gobierno -Podemos-Ahal Dugu y Geroa Bai-, y de EH Bildu e I-E, que han votado en contra. La proposición de ley seguirá, por tanto, los cauces de tramitación habituales en el Parlamento y los grupos parlamentarios podrán presentar enmiendas totales o parciales a la norma, antes de que vuelva a ser sometida a votación en el pleno.

En la actualidad, Navarra carece de una legislación propia al respecto, tras la derogación de la anterior ley durante la legislatura pasada -cuando gobernaba el cuatripartito liderado por Uxue Barkos- y la no aprobación de una nueva. Aún así, la legislación nacional protege los símbolos oficiales de la Comunidad foral, por lo que los tribunales han seguido multando a los ayuntamientos que, por ejemplo, hayan ondeado la ikurriña en sus balcones. La proposición de Ley Foral de Símbolos de Navarra Suma plantea una nueva regulación legal de los símbolos oficiales de la Comunidad Foral similar a la que fue derogada en 2017, aunque se diferencia en el régimen sancionador: para las infracciones leves se prevén multas de hasta 2.000 euros; para las graves, el rango de sanción puede ir entre los 2.001 y los 10.000 euros; y para las infracciones graves podrían aplicarse sanciones de hasta 150.000 euros.

El apoyo del PSN ha sido una sorpresa, pues la propia presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, había anunciado que no la iban a apoyar, y la proposición de ley cuenta con un informe del Gobierno contrario a su tramitación.

El portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, ha explicado en la Cámara que van a dar paso a trámite a la ley pero, en referencia al apartado sancionador de la ley, ha aclarado que si Navarra Suma busca "confrontar o buscar las sanciones, el PSN no estará a su lado." Alzórriz también ha expuesto que "no tener una ley de símbolos propia no significa que no se dignifiquen los mismos. Se ha conformado un gobierno donde los partidos que lo sustentan defienden los símbolos de Navarra".

Los otros dos partidos que conforman el Gobierno, Geroa Bai y Podemos, han votado en contra de la medida. Por un lado, Koldo Martínez, portavoz parlamentario de Geroa Bai, ha justificado la decisión de su partido de derogar la anterior ley y votar en contra de esta proposición de Navarra Suma argumentando que el objetivo era y es "impulsar un política democrática de tolerancia e integración en lo relativo a los símbolos". Martínez ha incidido en que durante el periodo que la Comunidad foral ha carecido de una legislación propia a este respecto, "los símbolos de Navarra han estado siempre presentes y en todo lugar en las instituciones forales".

Por otra parte, Mikel Buil, portavoz parlamentario de Podemos, ha explicado el voto en contra de su formación, incidiendo en que esta proposición de ley es la misma que la anterior, pero con más sanciones. Buil ha explicado que "los símbolos no deben ser excluyentes" en una tierra plural como es Navarra, y ha acusado a la coalición conservadora de mentir respecto a la derogación de la anterior ley: "Hicieron creer que derogando esta ley, se iba a obligar a poner la ikurriña en los edificios públicos. Lo único que se hizo fue permitir a las entidades locales que otros símbolos pudieran convivir con los oficiales".

Javier Esparza, portavoz parlamentario de Navarra Suma -líder de la oposición y proponente de la norma-, ha criticado que "el Gobierno de Navarra desconozca que la protección jurídica de los símbolos de Navarra va más allá de acuerdos políticos". Además, ha expresado que "normalizar la convivencia sin exclusiones no es poner la ikurriña". Por otra parte, ha cuestionado el voto a favor del PSN argumentando que el único motivo de esa postura es que hay elecciones a la vista.

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Maiorga Ramírez, ha criticado la decisión del PSN de apoyar la tramitación de esta proposición de ley y les ha acusado de situarse "no en el lado del cambio, sino en el contracambio". Ramírez ha defendido la pluralidad de Navarra, "contra la que va una medida que solo sanciona".

Por su parte, Marisa de Simón, portavoz parlamentaria de Izquierda - Ezkerra, ha asegurado que "no es necesaria una Ley de Símbolos para Navarra" porque el Amejoramiento del Fuero ya describe los símbolos oficiales de la Comunidad foral y no prevé su protección mediante una ley. Ha explicado que esta es una situación similar a la que existe en otras comunidades autónomas, donde tampoco tienen una regulación propia en materia de símbolos. Marisa de Simón ha justificado su voto en contra de esta norma argumentando que "la proposición de ley de Navarra Suma pretende recuperar algunos preceptos ultraidentitarios y otros ridículos".