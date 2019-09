La viuda de una víctima de ETA que negó el saludo a la presidenta de Navarra por "gobernar con etarras" fue candidata de Vox

María José Rama, viuda del guardia civil Juan Carlos Beiro, asesinado en Leitza (Navarra) en 2002, ha sido candidata por las listas de Vox en la localidad asturiana de Pola de Siero en las elecciones municipales de mayo de este año. Rama ocupó la décima posición en la lista propuesta por Vox para la alcaldía del municipio.

Este martes 24 de septiembre se ha celebrado en Leitza un acto en homenaje a su marido, Juan Carlos Beiro, que fue asesinado por ETA en 2002 en un atentado con una pancarta-trampa. El atentado provocó la muerte de Beiro y dejó heridos a otros tres agentes. En dicho acto, María José Rama se negó a saludar tanto a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (PSN), como a la consejera de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo (Geroa Bai). En declaraciones a los medios de comunicación, Rama criticó la presencia de Chivite en el acto asegurando que, para ella, la presidenta "no es bienvenida aquí porque no está haciendo lo que debería y se junta con quien no debería. Igual que Uxue Barkos". La viuda de Beiro aseguró que para ella, la presencia de Chivite no es grata: "Que siga viniendo, que haga lo que quiera, pero sé que no viene de corazón y su conciencia no es la mía, con lo cual, para mí sobra". Rama acusó a Chivite de "gobernar con etarras", aunque hay que recordar que EH Bildu no está en el Gobierno foral, formado por PSN, Geroa Bai y Podemos-Ahal Dugu.

A pesar de que María Chivite declinó hacer declaraciones en el momento, el Gobierno se ha posicionado este miércoles al respecto. El vicepresidente y consejero de Presidencia, Javier Remírez, ha explicado que "el compromiso de la presidenta y del conjunto del Gobierno con las víctimas del terrorismo es firme y profundo". En respuesta a las declaraciones de María José Rama, Javier Remírez ha asegurado que respetan "todas las reflexiones que vengan del colectivo de víctimas del terrorismo. Insistimos en que es un colectivo plural y sentimos el aliento y el apoyo de muchísimas víctimas que en público y en privado nos lo han trasmitido así. En el caso de María José Rama, ya es conocido que fue candidata por las listas de Vox y por lo tanto, también tiene un condicionamiento político determinado".

Remírez ha incidido en que el gobierno "puede mirar tranquilamente y a los ojos a todo el mundo en relación a su compromiso con la paz y con la no violencia". Respecto a una posible utilización política de este homenaje por parte de Rama, Remírez ha insistido en que ha "descrito un hecho, sin valorar las posiciones de las personas".