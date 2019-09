Dos parlamentarios participan en un acto requeté y Navarra Suma evita reprobarlo

Tras el parón estival, el nuevo curso político ha arrancado con fuerza. El Parlamento de Navarra ha aprobado una Declaración Institucional -presentada por PSN, Geroa Bai y Podemos, los socios de Gobierno- por la que "muestra su rechazo a actos como el celebrado en Leitza porque los mismos se oponen a los fundamentos de la Memoria Histórica". Asimismo, manifiesta "la voluntad de que sus integrantes tengan una conducta coherente con dicha cultura". Lo ha hecho con los votos en contra de Navarra Suma y con los votos a favor del resto de grupos parlamentarios. En el acto mencionado participaron Iñaki Iriarte y Patxi Pérez Arregui, parlamentarios forales por Navarra Suma en la recién estrenada legislatura.

El evento al que se refiere la declaración se celebró el pasado 25 de agosto en Leitza y fue un homenaje a Joaquín Muruzábal, primer requeté navarro muerto en 1936. Durante esa jornada también fueron recordados los reconocidos carlistas Cruz María y Sylvya Baleztena, recientemente fallecidos. El homenaje consistió en un responso en el monolito de recuerdo a Muruzábal -que se retira tras el evento anual para evitar que sea atacada-, una misa y una comida. En esa comida es donde estuvieron presentes los parlamentarios, a los que también acompañaron Javier Garisoain, presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista, y Silvestre Zubitur, concejal independiente por Navarra Suma en Leitza.

Es un honor haber podido participar ayer en Leiza en el homenaje a Silvestre Zubitur. Tenemos que cuidar nuestros núcleos de resistencia y trabajar sin descanso para que se conviertan en núcleos de reconquista.https://t.co/PvOSCHo3hJ — F. Javier Garisoain (@JavierGarisoain) August 26, 2019

Al conocerse la noticia, tanto UPN como Navarra Suma evitaron pronunciarse al respecto. Sí lo hizo el parlamentario Iñaki Iriarte:

Pues sí, .@josebaeceolaza , después de haber asistido a muchos actos en homenaje a las víctimas del franquismo, y de haber condenado expresamente la dictadura, me duele que nos tachen de lo que no somos. miserias de la política foral.Los detalles te los daré en persona.Un abrazo. — Iñaki Iriarte Lopez (@inaki_iriarte) August 28, 2019

Este lunes -antes de la Junta de Portavoces- UPN ha manifestado su posición en un comunicado. En el texto, que se reproduce a continuación, UPN -grupo parlamentario que conforma Navarra Suma- niega que sus parlamentarios participasen "en un acto de exaltación franquista":

"El domingo 25 de agosto de 2019, después de acudir al Artzai Eguna en Uharte, asistimos a una comida privada por invitación de un amigo común de un compañero de partido en Leiza. A nada más. Nadie nos informó sobre quiénes iban a acudir a la referida comida (y tampoco consideramos que compartir mesa con quien no ha cometido ningún crimen constituya un delito). Comimos y nos fuimos al acabar. No participamos en ningún acto, ni escuchamos ningún discurso. Conocíamos sólo a una parte de los asistentes a la comida: es gente, vasca hasta la médula, navarra y española, a la que admiramos por su valentía frente al totalitarismo nacionalista en esa zona de Navarra.

Por ello, es falso que participáramos en un acto de exaltación franquista.

Es falso que en presencia de parlamentarios de Navarra Suma se llevase a cabo acto alguno de homenaje o exaltación del régimen franquista ni que se realizasen pronunciamientos o expresiones en forma de cánticos o brindis en apoyo de partidarios franquistas".

Tras la aprobación de la declaración institucional, el portavoz de Navarra Suma en el Parlamento, Javier Esparza, ha afirmado que"está basada en informaciones falsas, informaciones desmentidas". Asimismo, ha advertido que el partido se "reserva las acciones legales correspondientes". En respuesta, Uxue Barkos, portavoz de Geroa Bai -uno de los partidos en el gobierno de coalición- ha asegurado que "no es un pronunciamiento del Parlamento en contra de un acto concreto, pero sí de la presencia de un representante del Parlamento de Navarra". Y que a pesar de que "UPN mantiene y sostiene que no se produjo participación en homenaje ninguno, no es menos cierto que la convocatoria y los convocantes no dejan lugar a duda sobre este acto". Por ello, dice, no se puede "compartir la presencia de un parlamentario en él".

Requeté

De acuerdo con la Gran Enciclopedia de Navarra, el término "requeté" hace referencia a aquellos soldados pertenecientes a las unidades paramilitares carlistas que lucharon en la Primera Guerra Carlista. La RAE define como requetés a los voluntarios que luchaban en defensa de la tradición religiosa y de la monarquía carlista.

Declaración institucional aprobada

La Junta de Portavoces ha aprobado una declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra muestra su rechazo a actos como el celebrado en Leitza porque los mismos se oponen a los fundamentos de la Memoria Histórica, presentada por los G.P. PSN, Geroa Bai y la APF Podemos Navarra.

Han votado a favor Partido Socialista de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos Navarra y Mixto-Izquierda-Ezkerra. En contra la votado el G.P. Navarra Suma.

“1.- El Parlamento de Navarra muestra el rechazo a actos como el celebrado en Leitza el pasado 25 de agosto, que suponen una exaltación de los principios inspiradores del Golpe de Estado del 36 y de la posterior dictadura franquista, porque los mismos se oponen a los fundamentos de la Memoria Histórica consensuados en este parlamento y a una cultura de paz y convivencia basada en el reconocimiento y reparación de las víctimas.

2.- El Parlamento de Navarra manifiesta la voluntad de que sus integrantes tengan una conducta coherente con dicha cultura”.