Iceta destaca ETA "fue derrotada por la sociedad" y es "el momento de pensar en las víctimas"

Iceta, que ha participado este viernes en Pamplona en el Foro Ser Navarra, ha señalado que "ese punto final ha llegado y en este momento lo que corresponde es pensar en esas 829 víctimas del terrorismo, en sus familias, en sus amigos, en la gente que les conocía, que les quería, en las Fuerzas del Seguridad, en el ejército".

Miquel Iceta ha asegurado que "la acción terrorista no solo tenía como objetivo a sus víctimas concretas, sino que pretendía imponer por la fuerza y excluir los demás".

El dirigente del PSC ha dicho a los dirigentes de ETA que "todos estamos concernidos por ese conflicto por decisión de ellos". "Es de justicia hablar de esas 829 víctimas. En estos momentos tengo un pensamiento para Ernest Lluch. Lo mataron sencillamente porque no pensaba como ellos", ha dicho.

A continuación, ha planteado si ETA "se ha preguntado si las víctimas de Hipercor estaban concernidas con el conflicto". "Yo no me andaría con matices, causaron un dolor para nada. No consiguieron nada de lo que se habían planteado", ha dicho, para señalar que, en todo caso, "lo que se le pedía lo ha dicho, ha reconocido que su daño ha causado un daño absurdo, injusto, terrible".

No obstante, tras el comunicado de ETA, Iceta ha pedido "que vayamos más allá". "Eliminado el terrorismo, habrá que seguir por eliminar la violencia y la coacción, y promover la convivencia, la tolerancia y el respeto. Una sociedad avanzada como la nuestra requiere ir mucho más allá, conseguir una cosa tan sencilla como que todos respetemos el pensamiento de los demás, especialmente cuando no coincide con el nuestro", ha afirmado.

En este sentido, Iceta ha pedido "acabar con las pintadas, con los cristales rotos, con los señalamientos, y esto vale para Navarra, para el País Vasco, para España toda y para el mundo" y ha reclamado "acabar con la intolerancia y con el rechazo a quien piensa distinto".