Ocupan de nuevo el Palacio del Marqués de Rozalejo en Pamplona

Al término de una manifestación que se ha desarrollado esta tarde por el centro de Pamplona en apoyo del 'Gaztetxe Maravillas', tres personas han salido a uno de los balcones del palacio y han desplegado una pancarta en la que se leía 'Gaztetxerik gabe, bakeriz ez! Maravillas herriarentzat' (Sin gaztetxe no hay paz. Maravillas para el pueblo).

En un comunicado el gaztetxe ha afirmado que el palacio "vuelve a estar en manos del pueblo, de donde nunca jamás debiera haber salido". "El 'Gaztetxe Maravillas' vuelve a la vida que nunca le debieron arrebatar", ha asegurado.

Según ha añadido, "tras ver cómo cerraban con total impunidad ante nuestras narices el gaztetxe que con tanto esfuerzo y cariño habíamos construido y después de tener que aguantar las calumnias y mentiras para desprestigiar y denostar nuestro trabajo, hemos dicho basta".

"No vamos a tolerar ni un segundo más que el capital siga apropiándose y privatizando los bienes colectivos. No vamos a permitir que nos sigan arrebatando nuestros sueños a golpe de tapias de chapa y hormigón. Es por eso que ante tanta injusticia y tanta mentira, hemos tomado la firme decisión de no retroceder", ha señalado.