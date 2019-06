Stonewall 50 aniversario. Menos carrozas, más ladrillos

Desde que hace 50 años, en el Stonewall Inn de Nueva York, travestis, bolleras y maricas se liaran a ladrillazos con la policía corrupta para decir basta de abusos y persecución - hito que activó los movimientos de liberación gay y el 'gay power'- cada junio venimos celebrando el mes del Orgullo. Si bien estas celebraciones actuales poco o nada tienen que ver con la revolución que comenzó el 28 de junio de 1969 en la ciudad americana, aquel espíritu reivindicativo sigue más vigente que nunca. Esta lucha sigue siendo absolutamente necesaria, y más, tras la sucesión de declaraciones a las que hemos asistido estos últimos meses.

En una situación de perturbación democrática derivada de la normalización del sermón homófobo de extrema derecha, oculto y latente hasta ahora, se suceden continúas polémicas en el panorama mediático estatal. Amparados por esa difusión constante de soflamas propias de la corriente de pensamiento de la derecha más rancia, ciertos sectores de la sociedad encuentran en ese discurso su válvula de escape perfecta. En este contexto, la cláusula impuesta por las organizaciones de la principal manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ de no pactar ni servirse de los votos de la extrema derecha para gobernar ayuntamientos y parlamentos ha provocado una desaforada vomitona de reacciones entre esos partidos y organizaciones cómplices.

En lo que a mi opinión se refiere, desde el activismo, me parece fundamental poner las cosas en su sitio. No se puede estar en misa y repicando, nunca mejor dicho. Si pactas con los voceros de los discursos de odio, atente a las consecuencias. No compramos la hipocresía que implica un día sostener la bandera de la España más rancia y retrógrada y el siguiente, enarbolar con orgullo la bandera arco iris. Hemos dado el primer paso. Hemos comprendido que, en nuestras manifestaciones, en nuestras reivindicaciones, no deben caber los enemigos y sus cómplices. Como bien sabían en Stonewall, al enemigo, ‘ladrillos’ de firmeza, no palmaditas en la espalda.

Pero no podemos quedarnos ahí. Ya hemos hablado en otras ocasiones de la necesidad de erradicar, también, el modelo consumista que ha conquistado nuestros espacios mainstream. Los maricas especialmente hemos comprado el término GAY que el neoliberalismo ha creado para nosotras, permitiendo que el capitalismo rosa campe a sus anchas en las manifestaciones que deben ser una conmemoración de la lucha por los Derechos LGTBI+. Ahora que hemos llegado a la conclusión de que los políticos que juegan a la ruleta rusa de la complicidad con la extrema derecha no deben ser bienvenidos en nuestras movilizaciones, tampoco debemos permitir que el capitalismo invada unos espacios que nacieron de la subversión y de la lucha contra el sistema. Así que también menos carrozas de empresas que utilizan nuestra lucha para hacer dinero y perpetuar el sistema que nos oprime.

Quizás este 2019 sea un buen año para recordar los disturbios de Stonewall. Quizás sea el año ideal para volver la vista atrás y recordar que fueron piedras y ladrillos los que catalizaron la lucha moderna por los Derechos LGTBI+ frente a las estructuras opresoras de poder, frente a la policía corrupta, frente a los abusos de la mafia. No fueron las multinacionales de la moda, de la tecnología, del turismo las que se levantaron contra el sistema para luchar por los derechos de quienes estaban en los márgenes de la sociedad. Más bien al contrario. No lo olvidemos.

*Jon Ruiz de Infante es miembro de Red EQUO LGTBI+