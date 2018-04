¿Algo se mueve en la negociación colectiva educativa?

Escribir sobre educación también es hacerlo, alguna vez, sobre las condiciones laborales de las y los profesionales educativos vascos. Flota en el ambiente cierta idea peligrosa –tóxica, se dice ahora- de que intentar informar, entender -y hasta, si fuese necesario, solidarizarse- con las situaciones laborales de quienes ayudan, imparten, conocen y saben de educación es tema menor, poco interesante salvo para las personas implicadas y las organizaciones sindicales que les representan. Mejor centrarse en las políticas educativas o en las novedades curriculares -pensarán algunos/as- que en temas espinosos que provocan crispación y, en ocasiones, alteración de la normalidad educativa. ¡Qué ingenuidad! Se olvidan de que educar colectivamente conlleva de forma implícita la satisfacción del y de la profesional y ahí no se llega sin negociar condiciones, proponer mejoras y aunar esfuerzos en pos de un resultado satisfactorio para todas las partes implicadas.

Así que hoy toca hablar de negociación colectiva en la educación vasca y quien no se sienta interesada/o, en tiempo está de abandonar esta lectura y acudir, por ejemplo, al magnífico libro de Fernando Aramburu, 'Autorretrato sin mí' (Tusquets, marzo 2018). Una sugerencia: leer en dosis pequeñas para disfrutar de las numerosas y sensibles escenas descritas por el autor donostiarra. Una pequeña perla, a modo de avance: " En nuestro piso del arrabal había muebles sencillos y afecto, pero ni un solo libro (...) Los bienes culturales, gravosos para la economía doméstica, estaban fuera como el mar al que sólo podíamos llegar marchándonos de casa (...) Los libros (...) entran en mi vida a los diez u once años por imposición de un docente. Convertido con el tiempo en lector asiduo, guardo los volúmenes dentro de un cajón (...) No tardaría el cajón inicial en quedarse pequeño. Entonces mis padres acuden en socorro de mi afición procurándome la formidable felicidad de una estantería " ('Los libros' op.cit. pag. 139)

Pero, es hora de volver a la negociación colectiva, derecho fundamental básico integrante de la libertad sindical y que mundialmente está garantizada por distintos convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En sí misma, probablemente, sea la manifestación más particular del diálogo social, la que confiere a la ciudadanía la idea de que las relaciones laborales de un colectivo estén pasando por un bueno mal momento, en función del resultado final de la misma.

Da la impresión de que algo empieza a moverse, tras unos años de pertinaz sequía, en la negociación colectiva de las trabajadoras y trabajadores de la Enseñanza de Euskadi. Una negociación que, cual figura decorativa, sólo estaba en las mentes patronales hasta hace muy poco tiempo, para dar imagen y justificar preguntas indiscretas, pero que nunca, la parte sindical, sintió seria y consistente. Que se lo pregunten, si no, a los/as representantes sindicales de los centros de Iniciativa Social (centros privados concertados) quienes, tras más de una treintena de mesas de negociación sin avances, se han visto forzados/a convocar a los/as más de 9000 profesionales de la Enseñanza Concertada a llenar las calles de las capitales vascas, hastiados/as del escaso interés demostrado por las patronales del sector, Kristau Eskola y AICE.

Una magnífica noticia, sin embargo, ha sido la firma del convenio de empresa en Musikene, la joya de la corona musical vasca. Han tenido que transcurrir demasiados años para que esta institución educativa, que nació con la esperanza de ser referente nacional –según ciertos iluminados, incluso europeo- cuente con un buen acuerdo laboral donde tengan cabida y reconocimiento adecuado todos los profesionales –docentes y PAS-. Parece que el momento ya ha llegado, casi 18 años después de su creación y tras más de tres de larga e ininterrumpida negociación.

En el resto de la negociación colectiva de empresas privadas educativas, las que conforman ese cuarto espacio que es la Intervención Social, presenta claroscuros. Mientras que en Álava se encuentra muy cerca de un preacuerdo entre patronales y centrales sindicales –si se resuelven dos cuestiones no menores, como son la compatibilidad del plus de nocturnidad con el cobro de domingos y el plus de turnicidad-las mesas de Gipuzkoa y Bizkaia continúan en proceso negociador, pero sin grandes avances (en concreto, la mesa vizcaína está siendo “animada” con movilizaciones sindicales ante la atonía patronal).

En el ámbito educativo público de la CAPV, habría que diferenciar el sector universitario –en el que las mesas de negociación han caminado con más o menos impulso, pero siempre activas (incluso con dos rectores distintos)- del sector no universitario, que se ha estado moviendo en un interminable páramo negociador, demasiado tiempo entre la indiferencia, la desesperanza y la nada.

Sin embargo, algo ha cambiado en los últimos meses. Empresas y administraciones públicas han parecido comprender, por fin, que no pueden seguir actuando como si nos encontrásemos en la misma coyuntura económica de los años centrales de la crisis. Bien sea por convencimiento de que la recuperación es sólida –como se empeña en pregonar a los cuatro vientos la tribuna política-, bien porque la presión y la movilización de las y los compañeras/os les ha cambiado el guion (probablemente por ambas causas), lo cierto es que en las mesas de negociación se viene produciendo un movimiento inusual en los últimos cinco años.

Este movimiento, no obstante, no es idéntico en todos los colectivos negociadores. Allí donde la Administración educativa se ha implicado activamente y ha habido receptores sindicales en la misma sintonía, se han podido firmar acuerdos de mejora; así ha ocurrido en las mesas negociadoras del personal laboral de Haurreskolak y de Cocina y Limpieza.

En el lado opuesto, la mesa de docentes, aún a la espera de la propuesta definitiva de la Consejería de Educación, que empieza a jugar con fuego, estirando los plazos hasta límites inexplicables. Se animó una negociación -que no había existido durante años- a partir de la huelga unitaria de diciembre del pasado año. De ahí surgió una propuesta aceptable de la Viceconsejera de Administración y Servicios que prácticamente recibió un apoyo unánime, pero a la que se pidió mayor concreción. Tres meses después, ésta no ha llegado y la intranquilidad está enfriando los ánimos que se dibujaron entonces. Todo parece indicar que el mes de abril marcará el sentido final de la negociación. Si se consolida el esfuerzo inicial emprendido por el gobierno, el acuerdo sería posible. De no ser así, estaríamos nuevamente ante un escenario de fuertes movilizaciones hasta final de curso.

Y en medio de este espectro negociador, la desilusión y la decepción por el resultado final de la mesa del personal laboral no docente, con un convenio prorrogado (¡desde 2004!) y que sigue esperando la firma de algunos sindicatos, acordes con las mejoras propuestas, pero más pendientes del retrovisor (de otras mesas de negociación) que del propio cristal o de quiénes son los compañeros de viaje en esta película: cobro del verano, homologación salarial para las Especialistas de Apoyo Educativo, reducción de jornada a partir de los 55 años… ¿A qué estarán esperando aún?

No menos importante que las ya citadas, son las negociaciones de la Mesa General de la Función Pública del Gobierno Vasco, que probablemente se reinicien inmediatamente a la vuelta de las vacaciones. Tras el desencanto producido por el cierre en falso de la negociación del anteproyecto de ley del Empleo Público Vasco, propiciado por el propio Gobierno, llega el turno de abrir la negociación colectiva de todo el personal funcionario e interino del Gobierno autónomo (personal de Lakua, empresas públicas, Justicia, Sanidad y Enseñanza; en total, más de 90.000 trabajadoras y trabajadores a la espera de los resultados de esta negociación).

Gracias precisamente al II Acuerdo de Empleo Público suscrito por CCOO, UGT, CSIF y el Ministerio de Administraciones Públicas, recientemente en Madrid, el bloqueo que la legislación estatal imponía a las administraciones autonómicas ha desaparecido. Ello significa poder acordar sobre la recuperación de los complementos de ITs, el incremento de plazas a OPEs, así como la mejora significativa de la aportación patronal a la EPSV Itzarri, por ejemplo, entre otras posibles negociaciones. No caben, por tanto, más disculpas del Gobierno Vasco –ni de algunas centrales sindicales- sobre los límites normativos impuestos por el Estado. Es hora de que las partes negociadoras estén a la altura de sus responsabilidades y vislumbren un acuerdo de amplio recorrido con mejoras significativas para el conjunto de trabajadores y trabajadoras del ente autonómico vasco.

En fin, queda la sensación de que algo empieza a moverse en esto de la negociación colectiva de la enseñanza vasca. De confirmarse tal expectativa habrá que dilucidar cuál de las dos sensaciones contrapuestas, acaba por imponerse: la extrañeza, por romper una rutina, escasa de iniciativas y propuestas serias; o la esperanza, aupada en sentimientos positivos que anulen la atonía anterior y generen endorfinas saludables.

