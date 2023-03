¿Cómo se dice “Mais Habitação” en español?

Espanha vive uma crise habitacional. As rendas estão no máximo de sempre, hipotecas continuam a subir, e tudo está agravado pela inflação. Os despejos podem voltar a crescer devido aos problemas das famílias para pagar as suas casas. E muitos jovens nao podem nem pagar um quarto nas grandes capitais. Uma lei habitacional é necessária, assim como medidas urgentes. A legislatura termina sem que o governo assegure o direito constitucional à moradia.

Temos que aumentar a oferta de imóveis para habitação, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e proteger as famílias.

Estas são algunas propostas:

Isenção fiscal ao arrendamento acessível. Garantia de renda justa en novos contratos. Limite à atualização das rendas. Arrendamento obrigatório de casas devolutas. Para reforçar a confiança dos proprietários, o Estado garante pagamento. Aumentar a oferta publica. Limites ao alojamento turístico. Nos créditos hipotecários, obrigatoriedade dos bancos oferecerem taxa fixa. Proteção nas subidas da taxa de juro. Subsídio para apoiar as famílias que estão a gastar com habitação mais de 35% do rendimento.

¿Cómo? ¿Que por qué escribo en portugués? Hagan un esfuerzo, ya verán qué clarito se entiende todo. He pensado que así a lo mejor el Gobierno se entera y toma medidas, como las que ya ha presentado el gobierno de Portugal. Gobierno socialista, por cierto. Un plan llamado “Mais Habitação”, que supongo que es algo intraducible en español, porque si no, no se entiende lo que tardan en aprobar esa ley de vivienda para la que se está haciendo tarde, muy tarde, y casi no queda legislatura. Este mismo martes el PSOE echó atrás en el Congreso una proposición de ley que pretendía dar poder a las comunidades autónomas para controlar los alquileres. Que se esperen, que ya viene la ley de vivienda, fue más o menos lo que dijeron.

Si en portugués tampoco se entiende, puedo escribírselo en inglés, en alemán o en holandés si prefieren, porque cada vez más países, regiones y ciudades están interviniendo el mercado de vivienda para garantizar un derecho fundamental. Canadá, Países Bajos o Berlín entre otros.

Por las mismas, no descarto escribir un artículo en francés con las medidas que el gobierno de nuestro otro vecino ha acordado con los supermercados para conseguir precios más bajos. A ver si el ministerio de Agricultura lo pilla.