España y su caciquismo crónico

Una de las ventajas de ser una persona multicultural (multicultural = migrada, viajada, de familias con culturas distintas entre sí…etc) es que dispones de varios puntos de vista distintos para ver un único tema.

Hablemos hoy del emprendimiento de personas de clase media:

Desde que tengo uso de razón, en mi familia siempre se ha fomentado el emprendimiento: 'Trabaja para ti' era el lema que nos han repetido a lo largo de los años. Y no lo decían de boquilla, en general, la comunidad china cuando vas a trabajar para ellos, ofrecen alojamiento y comida en el paquete (como los restaurantes de estrella Michelin, solo que ellos pagan a sus empleados, guiño, guiño). Puede que no fuera el mejor alojamiento o la mejor comida pero era un alivio monetario que al trabajador le permitía ahorrar para emprender en un futuro cercano. De mi infancia recuerdo un sinfín de camareros y camareras que se quedaron un par de años con nosotros como mínimo y, tras ahorrar esos años, muchos han podido abrir sus negocios propios.

Del emprendimiento de la comunidad china hay un sinfín de leyendas urbanas (de las que hoy no voy a hablar porque no viene al caso), pero ideas prejuiciosas aparte, en general, la comunidad china es muy emprendedora y, sobre todo, muy autosuficiente: tienen tejidas muchas redes de apoyo entre ellos para llevar a cabo sus proyectos (porque imaginaos pedir ayuda al estado con barreras idiomáticas para emprender en España jaja sí, ya, mañana…). Pero en lo que sí necesitan mucha ayuda es en la burocracia. De hecho, uno de los negocios florecientes en Usera, el barrio chino madrileño, es el de gestores y despachos de abogacía, que normalmente están regentados por los hijos de los migrantes que hemos nacido aquí. Vamos, que en la comunidad china hay ganas de emprender. Y si te faltan medios, tu familia y amigos intentan ayudarte (aunque ciertos sectores piensen que los chinos nacen con fajos de billetes bajo el brazo).

Ahora me encuentro en EEUU por un asunto de trabajo. Hace unos días, acompañé a un amigo a la peluquería. Cuál fue mi sorpresa al ver que la peluquera ejercía cómodamente en el salón de su casa con su licencia. En mi cabeza, cuando fundadores de startups estadounidenses dicen que empiezan en el garaje de su casa, me imaginaba a dos chavales bebiendo cervezas y divagando sobre sus sueños… y ya. Pero no, al parecer, puedes ejercer legalmente desde el garaje de tu casa bebiendo cervezas con tu amigo. Burocráticamente, en lugar de la figura del autónomo, aquí eres un “sole propietor” : tu empresa eres tú y pagas al Estado según tus ganancias, que normalmente es un 15% de ellas si no superas los 200.000 dólares anuales. El sistema tampoco es perfecto, ya que tienes que buscar tu seguro médico y además de otros agujeros legales, pero la idea es clara: en cuestiones de negocio, para el pequeño empresario, emprender es fácil.

Y ahora, volvamos a España…

donde desde que tengo uso de razón la frase ha sido: “que mal está el patio, suerte tienes de tener trabajo” (y yo me sentía extra afortunada porque mi contrato era de indefinida y no era falsa autónoma como otros de mis compañeros).

Donde la propuesta de los políticos para mejorar las condiciones de los autónomos, son unos escalones de cuotas que penalizan a los que menos ganan.

Donde por proyectos puntuales pierdes dinero si quieres facturar legalmente.

Donde los pequeños emprendedores se tienen que preocupar mucho más por la burocracia que por el hecho de ejercer su profesión.

Donde si te quieres ir de un trabajo para emprender y tienes paro acumulado, como no te han despedido, no lo puedes capitalizar.

España, donde los autónomos son la clase ahogada y en la que si pueden, te ahogan más.

Si esto no es desmotivar y desalentar a los talentos emergentes que no vengan de familias pudientes (seguro que esta situación no desanimó a Marta Ortega, que empezó doblando camisetas en Zara ) pues yo ya no sé lo que es.

Las comparaciones son odiosas pero a veces también nos dan perspectiva.

Escucha Movidas varias, el podcast de Quan Zhou en elDiario.es