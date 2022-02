Refundación moderada

El PP tiene que demostrar que ganó las elecciones en Castilla y León. Algo que logrará finalmente si forma gobierno y acierta en la estrategia postelectoral que le permita demostrar que es la alternativa sensata al PSOE. Para ello necesita refundar su relato. Una empresa difícil a la vista de los errores en que ha incurrido al disputar a Vox sus postulados y competir ruidosamente con él en su estilo y en su lenguaje.

Lo importante para el PP y para nuestra democracia es que Pablo Casado comprenda que el momento postelectoral castellano-leonés es una oportunidad de refundación práctica. Los populares tienen la excusa para sustituir la estrategia de forma coherente. Un cambio que pasa por que lideren ellos solos la victoria que lograron el domingo, aunque estuviera por debajo de las expectativas creadas al convocar las elecciones.

Esto exige que estén a la altura de la responsabilidad de haber ganado en las urnas. ¿Cómo? Formando gobierno. Pero no un gobierno cualquiera, sino un gobierno ejemplar que contribuya a la estabilidad de Castilla y León y de toda España. Eso supone no aceptar la solución más simple, precipitada y fácil, que es sumar con Vox y repartirse el gobierno. Si lo hiciera demostraría que el PP se ha convertido en un campo abonado al tactismo de lo inmediato, que es una de las señas de identidad, precisamente, de los populismos.

No, el PP tiene ante sí la responsabilidad de gobernar pensando en las instituciones y poniendo distancia ética frente a los populismos y sus soluciones. Su apuesta postelectoral ha de estar en la credibilidad reputacional. En demostrar que hace aquello en lo que cree como partido de centro-derecha, europeo y moderado. Podrá ser más conservador o más liberal, más de derecha o centro, pero no puede apostar por competir con su socio de gobierno a ser más reaccionario, radical y populista. Podrá parecerse más a Merkel, Macron, Précesse o Draghi, pero no a Orban, Salvini, Johnson o Le Pen.

Eso significa que hay que apostar por el largo plazo. Un empeño lento que exige desandar las urgencias de querer demostrar que se es alternativa a cualquier precio. El objetivo es otro: certificar paso a paso que se es alternativa al precio de la propia conveniencia. En este sentido, el PP vive un momento dulce en medio de las dificultades de haber ganado las elecciones en Castilla y León sin grandes números detrás. Ha conseguido en las urnas absorber por los votos a Ciudadanos, logrando así una centralidad inesperada que debería ser el eje de gravedad del nuevo PP. Una centralidad desde la que debe explorar cómo tender puentes con aquellos a los que demostrar que puede colaborar con ellos. Pienso en los partidos de la España vaciada y, sobre todo, con el PSOE, a quien debería convencer de que puede forjar lealmente un acuerdo de investidura que garantice su abstención.

Para conseguir esto último necesita dar más pasos. Tiene que salir del dogmatismo frentista y redescubrir el valor del pragmatismo para distanciarse de su principal enemigo: Vox. Salir de la dinámica de la guerra cultural y las trincheras ideológicas para trabajar el espacio electoral de quienes no desean la polarización, que son objetivamente mayoritarios a pesar de la intensa actividad de los extremos que habitan los populismo. Esta es la clave para Castilla y León pero para toda España también. Hay que romper el bucle de polarización y el dilema del prisionero que atrapa a los dos principales partidos del país por no ser capaces de cooperar. Y eso pasa porque el PSOE y el PP cooperen con inteligencia en un toma y daca que contribuya a la estabilidad institucional.

Para ello han de renunciar al egoísmo táctico del momento y pensar a largo plazo. Esto significa analizar pragmáticamente, y no desde apriorismos ideológicos, qué está detrás de la irrupción de partidos como Soria ¡Ya! o XAV, o el avance de la UPL, ya que los impulsa el descontento de una sociedad que no se siente escuchada y atendida en los problemas reales de la despoblación, el envejecimiento o la crisis climática, entre otros.

A partir de este dato, un paso adicional ha de ser revestir la centralidad ganada en las urnas con la moderación en el programa, las formas con las que se defiende y el discurso con el que se proyecta. Entre otras cosas porque el país necesita moderar los relatos y las actitudes para desarrollar una nueva cultura colaborativa que vaya erosionando con inteligencia la polarización. No se trata de resolver precipitadamente un acuerdo que permita pasar página y seguir en el conflicto. En este sentido, hay que recordar que con una participación del 63,4% y reduciéndose tan solo un 2,4% con relación a 2019, sin embargo, el PP, aunque ha logrado ganar, ha perdido en Castilla y León un 12,7% de los votos que tuvo en 2019 y el PSOE, un 24,5%. Esta circunstancia contrasta con el avance en un 180,8% de los votos de Vox, que ha pasado de 1 a 13 diputados. Aquí está el problema. No solo para el PP sino para el PSOE también. Un problema que trasciende a los partidos y que se convierte en sistémico.

Aquí es donde comienza la oportunidad que, para el PP, aloja la situación postelectoral. Una oportunidad que exige comprender que parecerse a Vox es un error estratégico mayúsculo. Un error en el que no puede persistir porque le contamina y empequeñece al subordinar su discurso al que Vox le marca con más ruido y contundencia. Para ello debe desandar la estrategia de radicalidad y volver a la moderación que, como sucede en el Parlamento Europeo con el Grupo Popular, marca distancias frente a la extrema derecha y sus planteamientos iliberales.

Los ejemplos francés y alemán deben ser determinantes. En estos países, los partidos de centro-derecha no solo mantienen distancia en relación a pactos a alianzas con la extrema derecha, sino que combaten intelectualmente a esta mediante un repositorio de ideas que actualizan permanentemente. Eso requiere repensar en qué consiste la moderación entrado el siglo XXI y determinar dónde están los verdaderos ejes de debate en el seno de sociedades tensionadas emocionalmente por conflictos estructurales como los que vive Europa.

Por todo ello, el PP debe saber aprovechar la oportunidad que Castilla y León le ofrece para contribuir decisivamente a la estabilidad de la comunidad. Algo que debe emprender en solitario y ganándose los apoyos expresos o tácitos con la ejemplaridad ética de sus decisiones. Quizá leer a dos vallisoletanos como Miguel Delibes o Julián Marías ayude estos días a descubrir de qué moderación hablamos. Asumiendo su talante y su actitud sería muy fácil el entendimiento colaborativo que necesita la moderación sensata a la que puede asomarse la refundación del PP.