Dormir bien

Querido Pedro Sánchez,

Usted dice que no podría dormir si hubiera acordado un gobierno de coalición con Unidas Podemos. Dejando de lado la gran falta de respeto que eso supone para casi cuatro millones de personas que en el pasado abril decidieron votar al señor Iglesias, déjeme decirle, con todos mis respetos, que usted no tiene ni puta idea de lo que es no pegar ojo.

Quien no duerme en este país somos los jóvenes que vemos nuestro futuro incierto y muy lejos de casa. Quien no duerme en este país son los pensionistas que con 600€ tienen que sacar adelante a una familia. Quien no duerme en este país son los desahuciados. Tampoco duermen las mujeres maltratadas, no duermen los que pagan un alquiler abusivo y, desde luego, quien no pega ojo son esas madres que no pueden darle tres comidas al día a sus hijos.

Todos nosotros no podemos dormir por su arrogancia y prepotencia, por decidir no formar un gobierno de coalición como si usted tuviera mayoría absoluta. No la tenía y déjeme adelantarle que no la tendrá tampoco esta vez. Muchos no le daremos el gusto de no ir a votar.

Lo que no se entiende es cómo puede usted dormir sabiendo que ha desaprovechado una oportunidad histórica