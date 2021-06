Observo las imágenes de los cuadros que mi amigo Joan Pallares envía para mantenerme al día de su prolífica obra de diferentes formatos y tamaño, su creación los últimos meses tiene como eje las guerras y la emigración mediterránea, estos dos postreros la vayas, pateras, playas, muros de la vergüenza españoles en Ceuta y Melilla.

El denominador común es el de los atrapados, los emigrantes o los soldados que se encuentran entre dos fuegos enemigos, el del país de destino que lo rechaza o el ejército enemigo y el país de origen explotado, sin futuro o el de los dirigentes que le obligan a mantenerse en el frente bajo amenaza de traición.

Joan es un superviviente, conoce en propia carne lo que es estar atrapado, se ha pasado la vida meditando sobre su pasado, actualmente es una persona que busca la armonía en su conciencia contra la injusticia que observa, posiblemente es la única manera que tiene de implicarse contra esa lacra. Como lo hacen "Payasos Sin Frontera" en los campos de refugiados alimentando sonrisas, alegría felicidad o Salvador Cortadellas con el proyecto "A MÀ- NI WOO" "Agermanament Sense Fronteres" apoyado por amigos y familiares, creando una escuela de maestros de artes y oficios que sea autosuficiente en Camerún, como ellos muchos más, todos lo hacen implicándose personalmente entre otras cosas para conseguir y compartir "armonía".

Esas guerras, que para minimizarlas en ocasiones llaman conflictos, están motivadas por la geopolítica y el neoliberalismo económico, que busca la plusvalía en diferentes formatos: la venta de armas, las ayudas a los desplazados, las reconstrucciones, todo lleva una plusvalía detrás que va los bolsillos de los mismos que han colaborado en su inicio, pero con diferente mascara. Esos mismos poderes que son herederos de la sobre explotación de materia prima y humana desvalijó la riqueza de los territorios colonizados que a su vez provocan las migraciones masivas por supervivencia o en busca de refugio de los bombardeos o limpiezas étnicas en sus diferentes formatos.

La alimentación de esos conflictos continuos genera riqueza en el otro extremo el de los productores de suministros, se mueve dinero y en cada transacción hay un beneficio para alguien diluyéndose en muchas ocasiones las ayudas económicas que oficialmente explican como parte de la "armonía" de esas multinacionales.

La mayoría de los ciudadanos de los países de donde provienen estas transnacionales observan lo que ocurre horrorizados desde los sofás de sus casas a traves de unos medios de comunicación, muchos de ellos en manos de gobiernos o grupos empresariales, que les explican lo que ocurre utilizando en muchos casos las 10 estrategias definidas por Chomsky de manipulación mediática (emocional, distracción, diferir, crear problema y solución, ...), de manera que por encima de todo perciban que hay seres humanos que lo pasan peor y defiendan su estas quo por encima de todo, que se compadezcan y descansen con una aportación, pero que no se permitan renunciar a su poder adquisitivo, que esa sea el principal principio de vida y que para ello el sistema del que forman parte debe fortalecerse ser mas "rico" y tomar mayor número de decisiones totales, ser poderoso.

Indudablemente en el "corazón" del buen hombre no corrompido sentado en el sofá lleva buscando una solución al modelo de convivencia del respeto por los derechos naturales, los valores de libertad igualdad y justicia. Lo busca adormecido entre el rum rum creado por el circo mediático y la parsimonia de defender o perder lo suyo lo propio lo "genuino".

Los entes supranacionales carecen de "corazón", no entienden de justicia o igualdad o libertad, en cualquier caso cuando añaden estas palabras a su discurso lo hacen siempre cuantitativamente ligadas a unas estadísticas propias e interesadas, nunca de forma conceptual.

La única manera de que paren estas atrocidades y muchas mas es cambiando. Decía Saramago: "El arrepentimiento mejor es, sencillamente, cambiar. Me preguntan qué es lo que hay que entender para cambiar. Lo más difícil de entender es que no hay que hacer nada. No se trata de intentar cambiar, se trata de en lugar de vivir dormido, vivir despierto".

Realmente el ser humano puede vivir despierto, percibir toda esta injusticia y barbaridad, pero está obligado a despertar cambiar la bestia que ha creado, el sistema, porque actualmente es el principal responsable la destrucción antropogénica del planeta. Debido a las necesidades que crea para su continuidad y crecimiento.

De alguna manera la especie humana tiene que ser capaz de cambiar el sistema, de hacer un análisis completo de cuanto se debe renunciar para conseguir la armonía, cuanto ruido hay que dejar de hacer para entenderse.

La armonía: musicalmente es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero acordes. En la vida en el mundo es la proporción y correspondencia de unas cosas con otras en el conjunto que lo componen.

Nombro un ejemplo de los cientos que hay en el mundo: La semana pasada el G 7, sus miembros suman el 58% de la riqueza neta mundial y más del 46% del producto interior bruto (PIB) y representan al 10% de la población mundial, dentro de un gesto de generosidad excepcional decidió donar 870 millones de dosis de vacunas contra el covid 19 para dirigirlas hacia los mas necesitados, de verdad según sus estadísticas los "mas necesitados" son solo (2 dosis) 435 millones de personas cuando la población mundial es de 7.890 millones de personas es decir representan el 5,5% mundial. Desconozco sus números, pero creo que carecen de un ápice de "armonía".

De alguna manera la mayoría de seres humanos occidentales están atrapados entre el poder adquisitivo, los beneficios que le permite y la armonía necesaria para sentirse no corrupto repudiando la injusticia de su alrededor, pero todo ello adormecido desde un sofá. En cambio hay una fecha de caducidad para especie humana y su entorno desconocida, cada vez mas próxima si no se despierta.