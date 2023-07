Educación física y deporte en edad escolar: otra discriminación

La discriminación sufrida por parte de un chico de trece años en el Campus Vitolo, un campus deportivo para niños de entre seis y catorce años, en Las Palmas de Gran Canaria, es el último de los tormentos que en el mundo del deporte en edad escolar sufren los chicos como él en España. Aunque ya sabemos que lo habitual no es noticia.

Se trata de un chico que, por sus rasgos pertenecientes al espectro autista, no comprendía a la primera las instrucciones de los monitores y a quien, por la intranquilidad que ello le genera (no había ni violencia ni problemas graves de comportamiento), se le prohíbe sin más seguir participando en el campus, ignorando su sufrimiento.

La misma familia, meses antes, había constatado esta discriminación en las dificultades de acceso a los cursos del Aula de Piragüismo de la ciudad, en el que llegaron a decirle que no sabían “si el chico entendería las instrucciones y que ellos no podían explicárselo continuamente”, que era mejor que no se inscribiera. Ante la insistencia del padre, no hizo falta seguir adelante: el monitor hizo de todo para desmotivarlo en la clase de prueba. Eso después de que el chico demostrara durante dos años ser un crack en SUP en clases privadas la misma Aula con una exquisita monitora (subcampeona de España de piragüismo) que lo quería y lo animaba.

Esto se añade a las continuas dificultades que con un par de docentes negacionistas, entre los que se halla la docente de Educación Física ha tenido este año la familia en el centro de secundaria en el que estudia, en el que el alumno con notable alto de media en su curso de segundo de la ESO, sin adaptaciones curriculares de ningún tipo, ha recibido, pese a todo, un cariño y una dedicación ejemplares por parte de la mayoría del equipo educativo. En ese mismo centro, el IES Isabel de España de Las Palmas de Gran Canaria, el Departamento de Educación Física se niega a adaptar las pruebas de coordinación motórica y de ritmo como solicita su informe psicopedagógico, elaborado por la misma Consejería de Educación. La directora del centro cierra filas en torno a la profesora de Educación Física, en vez de mediar y solicitar que deponga su actitud, acusando a la familia falsamente de “justificar siempre el comportamiento de su hijo”, algo de lo que se hace eco la misma Dirección Territorial, ignorando la buena colaboración y entendimiento de la familia con otros muchos docentes, la mayoría del equipo educativo.

Es la angustia que sufren una y otra vez los alumnos con diversidad funcional en el ámbito de la actividad física y del deporte en nuestro país. En el caso de los alumnos con autismo de alto funcionamiento, dadas las buenas o incluso excelentes capacidades cognitivas, todo se confunde con la idea de que el alumno es un caprichoso o un maleducado y que es la familia la responsable de esos comportamientos que ellos llaman “disruptivos”. Comportamientos en los que se revela, por ejemplo, su torpeza motora, dificultad ya certificada por el Centro de Salud Mental de la Seguridad Social. No comprenden y no aceptan que sus problemas con el cuerpo y sus dificultades con la psicomotricidad fina y la coordinación no son “caprichos”. No les importa, y esto es lo grave, que el alumno sufra. Para ellos la adaptación, que hacen a regañadientes, se basa, simplemente, en poner más o menos nota para contentar a la Inspección Educativa, que ante unas calificaciones razonables hace la vista gorda.

El caso es sólo la punta del iceberg de la discriminación que sufren en el ámbito deportivo muchos chicos de nuestro país (en la Plataforma Estatal para la Educación Inclusiva se cuentan los casos a centenares, y son sólo los que salen a la luz) con diversidad funcional, por más que ello atente contra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por España e incumplida sistemáticamente por nuestro país, como recuerda la ONU.

Molesta que un chico con diversidad pueda integrarse de verdad con los demás chicos. La sociedad y la clase política siguen reclamando guetos. El mal llamado “deporte inclusivo” se aprecia relativamente sólo porque esos chicos lo practican con chicos que poseen la misma discapacidad y preferiblemente fuera del horario escolar.

Es también un problema de actitud y de formación. Docentes de educación física y monitores deportivos que tienen miedo o pereza de cuestionarse: la antítesis del buen docente. De educar a que otro mundo es posible. De aprender de la maravilla del espíritu humano.