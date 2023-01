Qué futuro nos espera

España es un país maravilloso. Tenemos clima, espacio generador de buenos alimentos, variedad geográfica, gastronomía líder en el mundo, playas y montaña. Que mas podemos pedir. Pero nosotros somos los únicos que no nos entendemos dentro de esa maravilla. Quizá porque la creatividad del español nos hace inconformistas y siempre en desacuerdo con el vecino.

Y esa diversidad se contempla en el panorama geográfico distinto en ideas y en política interna, obviamente, porque con el mismo idioma es difícil la comprensión hacia el otro, que siempre es un gilipollas, expresión muy típica del español cuando discute o lo piensa del otro. Pero dentro de esa diversidad ahora se añade otra, que es creada por la globalización y la desigualdad. La primera nos ha hecho más pueblo que nación a todos los habitantes del globo. Y la tecnología nos liga punto a punto al instante por lo que todo se uniforma. Pero la desigualdad ha traído a este país a dos clases de personas: los que vienen en patera a tratar de vivir mejor. Y los que llegan jubilados con grandes ahorros a vivir en un buen clima y una buena gastronomía. Por eso, el contraste es ahora nuestro nuevo mundo y, principalmente en esas zonas veraniegas en donde el sol hace agradable una vida arropada por su calidad.

Y en ese entorno tenemos una derecha española, liderada por VOX que lucha contra el gobierno, simplemente porque habla con todos, incluidos los secesionistas catalanes. Y quieren gobernar prometiendo anular todo lo que haya hecho el anterior. Y resulta que tenemos zonas en este país, como las islas Baleares que ya son mas alemanas que españolas, incluso con capacidad de voto. Y yo me pregunto: Si dentro de unos años estas personas forman un bloque compacto y quieren la independencia de Baleares, serán tratados como catalanes o les tendremos un respeto enorme. Porque, aunque ahora suene a broma no sabemos hasta donde se puede llegar en esta transformación del mundo, que esta empezando a ser geofísica también. Y si no, al tiempo. Por esto y muchas cosas mas que no es necesario repetir me asusta que llegue una derecha que ya esta actuando contra el aborto e imponiendo su firma con el beneplácito de aquellos que se llamaban de centro derecha. Y seguirán imponiendo medidas de cerca de la Edad Media porque es la derecha mas ultranacionalista de Europa. Yo, me siento de izquierdas en España, quizá en algún momento podría haber votado a la derecha en cualquier país europeo. Nunca en el mío. Esta derecha no existe en ninguna parte y solo es comparable al movimiento trumpista de USA. Me da miedo que incluso se hable de Ayuso, una persona completamente anodina, con el solo criterio del insulto y que no conoce la dirección de nada hasta que FAES la coloco ahí no se qué viendo en ella. Me daría vergüenza ajena que una persona asi gobernase mi país.

Ante los problemas universales, una economía que lo dirige todo, como nos figuramos que nos gobierne un partido, o dos, que esta ya cualificados como los mas corruptos de Europa y que no saben gobernar mas que entre amiguetes que les apoyan entre jueces y medios de comunicación. Y si les apoyan es porque también recogen migajas entre todos. Y se valen de los votos de gente que se creen estar representados por ellos solamente por defender la España UNA. Del resto ni hablan ni les interesa.