Isabel Díaz Ayuso, ¿qué está pasando en Madrid con la educación?

Me gustaría compartir con todos los ciudadano, el problema que estamos teniendo en el ensanche de Vallecas, hace tiempo venimos padeciendo la falta de plazas en el único instituto público del que disponemos y este año la situación ha explotado porque uno de los coles que tenía adscripción ha sido excluido y la comunidad de Madrid ha decidido convertir nuestro colegio, Loyola de Palacio, ya masificado, en un CEIPSO, es decir, transformar nuestro colegio abriendo aulas para cursar la ESO sin ampliar instalaciones. Es indígnate que en un barrio de más de 50.000 habitantes haya 1 solo instituto público vs. 4 concertados, en comparación con otras localidades que con mucha menos población disponen de más institutos públicos (Algete: 20.000 habitantes = 2 institutos, Teruel: 36.000 habitantes = 4 institutos,...), es insultante y una falta de oportunidades para nuestros hijos. Y lo peor, no somos el único barrio con estos problemas. Necesitamos un instituto de manera inmediata.