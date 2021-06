La prensa y la clase obrera

¿Cómo aparece la clase obrera en los grandes medios? ¿Quiénes son los protagonistas de las historias de la prensa? Vemos que aparece la clase política y la económica, también deportistas famosos y de “sus labores” millonarios. Vemos personajes de las profesiones liberales y, como mucho, la élite sindical.

Cuando salen amas de casa o empleados, los medios optan por lo anecdótico (premios de la lotería, testigos de robos o accidentes…) o lo exótico (el cartero rural que hace veinte kilómetros en bici…) Cuando los medios se ocupan de los trabajadores como tales, solo lo hacen desde el conflicto (informaciones de huelgas, protestas ante despidos, subidas salariales, etc), siempre como un conflicto-problema que genera pérdidas de muchos miles o cientos de miles de euros. ¿Por qué esa falacia de medir los días de huelga en pérdidas económicas?, siempre procurando dejar claro que causa malestar y contratiempos a la mayoría social. Las informaciones sobre las huelgas van seguidas de datos de “consecuencias desastrosas”: siempre queda la imagen de terquedad de los obreros y las medidas de presión de “alborotadores”. Se da la información de tal forma que el público reaccione condenando la huelga y no solidarizándose con los obreros, todo aderezado con el falaz “interés general”. Esta imagen no solo la da la televisión privada, también la da la televisión pública. La clase obrera está ausente de las noticias: de las élites se pasa al lumpen (informaciones relacionadas con las drogas, delincuencia, búsquedas, desapariciones y cárceles).

Ese retrato de la presencia tan mínima de la clase obrera en los medios de masas no tiene nada de extraño, ya que la mayoría de estos medios, por no decir todos, perviven gracias a la publicidad que contratan con las empresas objeto de la noticia. ¿Qué periódico o emisora de radio puede informar “contra” Securitas Direct que invierte muchos miles de euros en dichos medios? O contra el BBVA, o contra la banca en general, por ejemplo, sobre sus miles de despidos, o la difusión con cuñas publicitarias de lo buenas que son las pensiones privadas según dichos bancos. Todo ello, aunque minutos antes hayan estado entrevistando a un político contrario a los despidos por injustos y a las pensiones privadas.

Sostengo que al menos, las personas que consideramos que formamos parte de la clase obrera leamos todas las noticias relacionadas con nosotros en las páginas web de los sindicatos y partidos políticos que representan a la clase obrera y en la prensa de medios de difusión autogestionados económicamente. Por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque responde más a nuestra condición de clase obrera; en segundo lugar porque vamos a las fuentes de la información sobre los temas que atañen a los obreros y no se da lo que ya he criticado en este artículo del resto de medios de masas, que o bien tergiversan la información, la suprimen o la ignoran.